Футболки Беллингема – самые популярные в «Реале» и мире по поисковым запросам. Винисиус – на 2-м месте

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Роберт Левандовски игровая форма Маркус Рэшфорд Винисиус Жуниор стиль Джуд Беллингем Футбол

Футболки Джуда Беллингема пользуются наибольшим спросом среди игроков «Реала».

Информацию о футболках «Мадрида» с фамилией 20-летнего хавбека сборной Англии ищут в поисковиках более 33 000 раз в месяц.

На втором месте по популярности среди игроков «Реала» бразильский вингер Винисиус Жуниор – запросы о его футболке отправляют в поисковиках 28 000 раз в месяц.

По данным As, более 33 000 поисковых запросов в месяц – это лучший результат в мире.

Для сравнения, наиболее популярные игроки «МЮ» и «Барселоны», следующих за «Реалом» по частоте запросов футболок, – Маркус Рэшфорд (5 600 запросов в месяц) и Роберт Левандовски (7 500).

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд летом 2023 года за 103+31 млн евро. Он забил за «сливочных» 20 голов и сделал 10 ассистов в 32 матчах.

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18 комментариев
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Ответ Игорь Климов
Даже пиар-группа Винисиуса не смогла ничего с этим поделать, Джуд несомненно лучший игрок Реала.
Винисиус на 2-м месте в мире. Типа это мало или плохо? Смешные вы люди))
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Уверен что не только классная игра Беллингема но и сам легендарный 5 номер Зидана тоже сильно способствует такой популярности его футболок.
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Джуд великолепен! Заслужил значит если раскупают!
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Один из ключевых игроков «Реала», прекрасная игра, отсутствие скандалов, явный претендент на ЗМ - ничего удивительного, Джуд сейчас популярен, а ему всего 20! Надеюсь, не снизит планку, будет возможность стать легендой клуба!
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+1
вот молодец так молодец Белингем.винчика пора гнать С реала.
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Ответ Waynaic
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кто ты?????
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отлично 👍 главное что винисиус не на первом, белингем прекрасен!!!
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Комментарий удален пользователем
Джуд слишком белый
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Ответ Да Нет
кто ты?????
друг Алексея Авдохина
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