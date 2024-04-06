Футболки Беллингема – самые популярные в «Реале» и мире по поисковым запросам. Винисиус – на 2-м месте
Футболки Джуда Беллингема пользуются наибольшим спросом среди игроков «Реала».
Информацию о футболках «Мадрида» с фамилией 20-летнего хавбека сборной Англии ищут в поисковиках более 33 000 раз в месяц.
На втором месте по популярности среди игроков «Реала» бразильский вингер Винисиус Жуниор – запросы о его футболке отправляют в поисковиках 28 000 раз в месяц.
По данным As, более 33 000 поисковых запросов в месяц – это лучший результат в мире.
Для сравнения, наиболее популярные игроки «МЮ» и «Барселоны», следующих за «Реалом» по частоте запросов футболок, – Маркус Рэшфорд (5 600 запросов в месяц) и Роберт Левандовски (7 500).
Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд летом 2023 года за 103+31 млн евро. Он забил за «сливочных» 20 голов и сделал 10 ассистов в 32 матчах.