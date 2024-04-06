Футболки Беллингема – самые популярные в «Реале» и мире по поисковым запросам. Винисиус – на 2-м месте

Футболки Джуда Беллингема пользуются наибольшим спросом среди игроков «Реала».

Информацию о футболках « » с фамилией 20-летнего хавбека сборной Англии ищут в поисковиках более 33 000 раз в месяц.

На втором месте по популярности среди игроков «Реала» бразильский вингер – запросы о его футболке отправляют в поисковиках 28 000 раз в месяц.

По данным As, более 33 000 поисковых запросов в месяц – это лучший результат в мире.

Для сравнения, наиболее популярные игроки « » и «Барселоны», следующих за «Реалом» по частоте запросов футболок, – (5 600 запросов в месяц) и (7 500).

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд летом 2023 года за 103+31 млн евро. Он забил за «сливочных» 20 голов и сделал 10 ассистов в 32 матчах.