Чемпионат России. 1/2 финала. «СКА-Нефтяник» разгромил «Байкал-Энергию», «Енисей» против «Кузбасса»

Сегодня проходят первые полуфинальные встречи чемпионата России по хоккею с мячом. «Енисей» встретится с «Кузбассом», «СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию» (12:1).
Хоккей с мячом
Чемпионат России
1/2 финала
12 марта
СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 12:1 (4:1)
Енисей – Кузбасс – 15.00
13 марта
СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 12.00
Енисей – Кузбасс – 15.00
16 марта
Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник – 15.00
Кузбасс – Енисей – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Матчи проводятся до трех побед. При необходимости выявить в паре победителя дополнительные матчи будут проведены 17 и 20 марта.