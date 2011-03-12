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    Чемпионат России. 1/2 финала. «СКА-Нефтяник» разгромил «Байкал-Энергию», «Енисей» против «Кузбасса»

    Теги чемпионат России результаты СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Байкал-Энергия

    Сегодня проходят первые полуфинальные встречи чемпионата России по хоккею с мячом. «Енисей» встретится с «Кузбассом», «СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию» (12:1). 

    Хоккей с мячом

    Чемпионат России 

    1/2 финала

    12 марта

    СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 12:1 (4:1)

    Енисей – Кузбасс – 15.00

    13 марта

    СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 12.00

    Енисей – Кузбасс – 15.00

    16 марта

    Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник – 15.00

    Кузбасс – Енисей – 15.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Матчи проводятся до трех побед. При необходимости выявить в паре победителя дополнительные матчи будут проведены 17 и 20 марта.

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