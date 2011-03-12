Чемпионат России. 1/2 финала. «СКА-Нефтяник» разгромил «Байкал-Энергию», «Енисей» против «Кузбасса»

Сегодня проходят первые полуфинальные встречи чемпионата России по хоккею с мячом. «Енисей» встретится с «Кузбассом», «СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию» (12:1).

Хоккей с мячом

Чемпионат России

1/2 финала

12 марта

СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 12:1 (4:1)

Енисей – Кузбасс – 15.00

13 марта

СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 12.00

Енисей – Кузбасс – 15.00

16 марта

Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник – 15.00

Кузбасс – Енисей – 15.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Матчи проводятся до трех побед. При необходимости выявить в паре победителя дополнительные матчи будут проведены 17 и 20 марта.