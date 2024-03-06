Олег Матыцин: «Сейчас российский спорт в непростой ситуации, под санкциями. Но наш президент говорит: время сложностей – это время возможностей»

Теги Владимир Путин Спартакиада Олег Матыцин Министерство спорта России Игры Будущего Игры БРИКС Биатлон

Олег Матыцин считает, что спортивные санкции открывают новые возможности.

«Сейчас российский спорт в непростой ситуации, под санкциями. Но наш президент говорит: время сложностей – это время возможностей.

Надо создать условия для спортсменов через Спартакиады, чемпионаты России, открытые соревнования. Игры БРИКС, Игры будущего – это символ того, что Российская Федерация не закрывается и мы не пытаемся уйти от международного спорта.

Мы не позволим разрушить наше спортивное достояние. Это достояние всех стран, а не Международного олимпийского комитета или отдельных федераций. Мы будем придерживаться принципа Олимпийской хартии.

Мы сами никуда не уйдем и не собираемся этого делать. И будем приглашать всех, мы не делим страны на дружественные и недружественные. Все, что проводит Россия, – это пример открытости и призыва к единению», – сказал министр спорта РФ.

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39 комментариев
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Надо просто немного потерпеть, в 2030-ом году уж точно заживем 💯
+48
0
+48
"мы не делим страны на дружественные и недружественные..."
Вроде Википедию еще не забанили:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_недружественных_государств_(Россия)
Перечень утверждён распоряжением правительства Российской Федерации. С 29 октября 2022 года в него входят 49 государств.
+28
-1
+27
это время возможностей» уже достало всех, почти всех - идиЁты не в счёт.
+26
-1
+25
Не хотелось бы вас расстраивать, но ваш президент вас вертел...
+23
-1
+22
Ответ Мэй Касахара
Надо просто немного потерпеть, в 2030-ом году уж точно заживем 💯
Наконец догоним Португалию.
+17
0
+17
А ветер-то поменялся. Уже нет недавнего: запад прогнил, МОК себя дискредитировал, мы и без ваших олимпиад проживем отлично... Уже: мы никуда не уйдем.
Но про "не делим страны на дружественные и недружественные" очень смешно.
+17
-1
+16
Ответ Александр Иванов
Комментарий скрыт
Там у хозяев методичка видимо сменилась, а вы все по старой работаете, как бы не наказали...
+14
-1
+13
Его президент Джейсон Стэтхэм чтоли?
+10
0
+10
У нас прям не президент, а оракул какой-то.
+9
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+9
Если я не ошибаюсь, ещё в 2022 году выкатили список недружественных стран.
Что сейчас изменилось, он куда-то исчез?
Какой-то разброд и шатание в умах чиновников).
+9
-1
+8
Ответ veramarso
А ветер-то поменялся. Уже нет недавнего: запад прогнил, МОК себя дискредитировал, мы и без ваших олимпиад проживем отлично... Уже: мы никуда не уйдем. Но про "не делим страны на дружественные и недружественные" очень смешно.
Нет, нет. Следующая ступень - не нас изгнали, а мы сами ушли.
+7
0
+7
А, ну если президент говорит, то ладно, разве есть причины ему не верить?
+7
0
+7
Что значит не делим страны на дружественные и не дружественные? А как же все эти списки англосаксов и других русофобов?)
+6
0
+6
Ответ Александр Иванов
Комментарий скрыт
Вы все-таки поаккуратнее с четкими и последовательными позициями. Особенно если они совпадают с такими, как были у Стрелкова и многих других. Может и хозяин нарисоваться.
+6
0
+6
Ответ Camry163
Наконец догоним Португалию.
Не обязательно. Симоньян решила,что проще ее оккупировать
+6
0
+6
Зашел почитать комментарии
+6
-1
+5
Время возможностей сменить спортивное гражданство
+5
0
+5
Странно, а ведь кричали, что они сами приползут на коленях и будут умолять наш спорт вернуться на МС. Что-то опять пошло не по плану?
+6
-1
+5
Ну пошел 3 год возможностей . Что поменялось в российском спорте ? Сколько уже международных турниров было проведено с лучшими атлетами мира? Так и 20-30 лет пройдёт и деградация продолжится .
+4
0
+4
Время бромотана, обычный зализ и набор слов от министра
+4
0
+4
Ответ Александр Иванов
Комментарий скрыт
А в чем конкретно выражается, что международный спорт "настолько прогнил"?
+3
0
+3
Чем больше сложностей - тем больше возможностей ! Прямо готовый лозунг на все случаи жизни.
+3
0
+3
Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Там, наверное, вообще на надо будет умирать
Надо только подождать!
+2
0
+2
Ответ Olga.t
Если я не ошибаюсь, ещё в 2022 году выкатили список недружественных стран. Что сейчас изменилось, он куда-то исчез? Какой-то разброд и шатание в умах чиновников).
Судя по тому, какие они делают в последнее время заявления, я вообще сомневаюсь, что у них есть ум как таковой)
+2
0
+2
время сложностей – это время возможностей.

Правило успешного бизнеса в 90-х.
+2
0
+2
Ответ Иван Иванов
"мы не делим страны на дружественные и недружественные..." Вроде Википедию еще не забанили: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_недружественных_государств_(Россия) Перечень утверждён распоряжением правительства Российской Федерации. С 29 октября 2022 года в него входят 49 государств.
скоро скажет, что его неправильно поняли) правильно "не делим на более дружественные и менее дружественные"
+2
0
+2
Наше спортивное достояние это достояние всех стран, а не МОК ? Он понял, что сказал?
+2
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Ааа, ну тогда ок.
+2
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Увольте его .. надоел со своим нытьем .
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Ага. Прошу отнестись с пониманием. Путин и его окружение ещё не все деньги из страны вытащили.
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