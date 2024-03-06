Олег Матыцин: «Сейчас российский спорт в непростой ситуации, под санкциями. Но наш президент говорит: время сложностей – это время возможностей»
Олег Матыцин считает, что спортивные санкции открывают новые возможности.
«Сейчас российский спорт в непростой ситуации, под санкциями. Но наш президент говорит: время сложностей – это время возможностей.
Надо создать условия для спортсменов через Спартакиады, чемпионаты России, открытые соревнования. Игры БРИКС, Игры будущего – это символ того, что Российская Федерация не закрывается и мы не пытаемся уйти от международного спорта.
Мы не позволим разрушить наше спортивное достояние. Это достояние всех стран, а не Международного олимпийского комитета или отдельных федераций. Мы будем придерживаться принципа Олимпийской хартии.
Мы сами никуда не уйдем и не собираемся этого делать. И будем приглашать всех, мы не делим страны на дружественные и недружественные. Все, что проводит Россия, – это пример открытости и призыва к единению», – сказал министр спорта РФ.
Вроде Википедию еще не забанили:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_недружественных_государств_(Россия)
Перечень утверждён распоряжением правительства Российской Федерации. С 29 октября 2022 года в него входят 49 государств.
Но про "не делим страны на дружественные и недружественные" очень смешно.
Что сейчас изменилось, он куда-то исчез?
Какой-то разброд и шатание в умах чиновников).
Надо только подождать!
Правило успешного бизнеса в 90-х.