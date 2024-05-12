Борис Скрынник: «На посту губернатора Дегтярев доказал, что любит спорт и может реально оказать влияние на его развитие»

Теги Борис Скрынник СКА-Нефтяник ФХМР Министерство спорта России Михаил Дегтярев Хоккей с мячом

Борис Скрынник оценил кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

«Жду положительных движений. Человек, имеющий понимание о спорте, своей активностью в Госдуме и на посту губернатора доказал, что любит спорт и может реально оказать влияние на развитие спорта.

Внесение его кандидатуры говорит о том, что у него есть деловые качества организатора процессов как политических, так и экономических, и спортивных.

Что касается того, как его приход может помочь хоккею с мячом, анализ по развитию нашего вида спорта в Хабаровском крае привел к позитивным результатам, там есть стабильное направление. Хабаровский «СКА-Нефтяник» был чемпионом России. Этот вид спорта ему знаком, он помогал ему, продвигал его, поднял до определенных высот», – сказал глава Федерации хоккея с мячом России.

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1 комментарий
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Его активность в Думе была юморной. слава Богу, что ничего из его предложений не прошло.
А что он сделал на посту губернатора хотелось бы знать поподробнее.
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