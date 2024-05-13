Борис Скрынник: «Есть желание большинства федераций, чтобы я вернулся в президенты FIB, но на данный момент это невозможно»

Борис Скрынник сообщил, что пока не вернется на пост президента FIB.

Скрынник возглавлял Международную федерацию по хоккею с мячом (FIB) с 2006 по 2022-й год.

«Идет внутреннее обсуждение. Есть желание большинства федераций, чтобы я вернулся, но на данный момент это невозможно.

Тогда меня не сняли – все просто просили меня приостановить свою деятельность на посту президента. В случае моего возражения на мое место пришел бы русофоб, и посоветовавшись с близкими друзьями в международной федерации, я сделал заявление, что ухожу и что должен быть временный президент.

Что касается возвращения (спортсменов), то, я думаю, это будет только вместе с общим решением всех политических вопросов. Вы же видите, какую отрицательную позицию занимает Международный олимпийский комитет.

Мы прорабатываем программы по развитию, мероприятиям, которые происходят в международной федерации, техническим вопросам. Участвуем в процессе работы FIB достаточно активно, ведем переписку, не устраиваем каких-то демаршей, потому что смысла в этом нет. Отношение к России и нашим участникам FIB позитивное, доброе, рабочее», – рассказал Скрынник.