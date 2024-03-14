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На Sports – выборы любимого комментатора России. Вы за кого?

Владимир Маслаченко Владимир Маслаченко
Владимир Стогниенко Владимир Стогниенко
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Денис Казанский Денис Казанский
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев
телевидение телевидение
Константин Генич Константин Генич
Василий Уткин Василий Уткин
Анна Дмитриева Анна Дмитриева
Георгий Черданцев Георгий Черданцев
Любимый комментатор Любимый комментатор
Футбол Футбол

Помните, чей голос влюбил вас в футбол, хоккей, баскетбол, теннис, бокс, Формулу-1 или фигурное катание? Благодаря кому вы спешили к экранам?

Sports запускает новый проект. Вместе мы – пользователи, редакция и сами комментаторы – определим любимого спортивного комментатора.

Важно: именно любимого, а не лучшего. По сути, это народное голосование. Мы делимся вкусами и пристрастиями. Выбираем самого комфортного друга во время трансляций, от которого не раздражаемся, а с которым по-настоящему кайфуем.

Уткин или Губерниев, Розанов или Казанский, Черданцев или Гомельский? А, может, вы фанатели от Гимаева, Маслаченко или Розанова?

От вас – участие, от нас в ближайшие дни – интервью с героями и интересные тексты.

Выбирайте сердцем!

Как голосуем: минимум 5 фамилий, четкий рейтинг по местам

Все то же самое, как и в проекте «100 лучших спортсменов в истории России». Чтобы мы учли ваш голос, нужно:

1. В форме ниже выбрать 5 ваших любимых комментаторов. Конец голосования – 20 марта в 23:59 по московскому времени. 

2. Расставить комментаторов в виде рейтинга: 1-е место – ваш главный фаворит и так далее ниже. То есть не просто рандомно вписать 5 фамилий, а расставить их по местам в зависимости от вашей оценки.

3. В форме для голосования есть всплывающие подсказки: если вы забыли Тарасову, Елагина, Маслаченко или Стецко, они могут выпасть в случайном порядке при нажатии курсором на свободную строчку.

4. Вы можете свободно двигать строчки для составления рейтинга, меняя комментаторов местами. Например, если Сковорцов выпал в подсказке пятым, то его можно спокойно передвинуть на третье или любое другое место.

5. Можете заполнять рейтинг постепенно, а не сразу. А еще можете возвращаться на эту страницу (закрывать или обновлять ее) – все изменения сохранятся до тех пор, пока вы не нажмете кнопку «Отправить». Напоминаем: конец голосования – 20 марта в 23:59 по московскому времени. 

6. Проголосовать могут все пользователи, даже неавторизированные. Единственное ограничение: с одного устройства анкету можно заполнить лишь один раз.

А что с накрутками?

У наших разработчиков, аналитиков и команды продукта большой опыт по выявлению бот-ферм.

Так мы защитились от атак ботов, плюсовавших хвалебные комменты про Романа Ротенберга, и выявили нечестную накрутку в пользу Дмитрия Губерниева, который чуть ли не за день выиграл старый конкурс на лучшего комментатора десятилетия.

Как мы составим итоговый рейтинг?

За 1-е место в каждой заполненной анкете комментатор получает 5 очков, за 2-е – 4, за 3-е – 3, за 4-е – 2, за 5-е – 1. Все очки суммируются, так формируется итоговая таблица. 

Важный момент: мы разделили голоса редакции, самих комментаторов и пользователей. У пользователей будет 50% баллов, у редакции и комментаторов – по 25%.

Редакция уже проголосовала: 59 авторов и редакторов из разных разделов – футбола, олимпика, хоккея, баскетбола, бокса/mma, тенниса и автоспорта.

Комментаторы тоже отдали голоса: мы опросили 70 человек. Почти все (60!) составили пятерку любимых, но кто-то отказывался по этическим причинам или потому что не мог определиться. Их выбор мы обязательно опубликуем по ходу голосования.

Решающие голоса за вами. Помните: это субъективный рейтинг. Наши мнения необязательно должны совпасть, но будет интересно проверить предпочтения. И, конечно, вместе выбрать любимого комментатора!

230 комментариев
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Скучаю по комментариям Розанова...
+98
-8
+90
Ответ Дима Смирнов
Укин, Гусев, Орлов, ничего личного, просто животных люблю!
Скворцов, Журавель. Вот тебе, чтобы 5-ку добить )
+39
-1
+38
подсказка с фамилиями комментаторов, чтобы было легче голосовать и никого не забыли https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F7FbIEPEiUVQb1MJP7VKTBiF4rDvYuuymt%2FRCWJkmEPpgeAOViVH3%2FIhccS7goMVEiyh0ufqrE%2B6HoJ72QHZn3Q%3D%3D&name=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.xlsx&nosw=1
+34
-1
+33
Не знаю как все, а я Минина в топ включил, все таки из современных доступных он лучший
+40
-8
+32
Стогниенко лучший
+42
-16
+26
Ответ Павел Копачев
подсказка с фамилиями комментаторов, чтобы было легче голосовать и никого не забыли https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F7FbIEPEiUVQb1MJP7VKTBiF4rDvYuuymt%2FRCWJkmEPpgeAOViVH3%2FIhccS7goMVEiyh0ufqrE%2B6HoJ72QHZn3Q%3D%3D&name=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.xlsx&nosw=1
Даже сам Василий Соловьёв в списке, эх легенда Фифы
+28
-2
+26
Голосую за Ебздрогыча и боевого Бурята Путина💅
+30
-9
+21
Ответ Tahir Turk
Не знаю как все, а я Минина в топ включил, все таки из современных доступных он лучший
Во, точняк. Почему-то его недооценивают хотя на сегодняшний день он лучший. А еще включил Скворцова за золото Евробаскета и конечно Гимаева
+17
-1
+16
Гимаев старший!!!
+14
-1
+13
Дядя Юра лучший,царствие ему небесное
+17
-4
+13
Ответ Enchanter WIZZARD
Чем? Нормальный комментатор, но без изюминки. Порой нудный
В этом и суть. Он стабильно хороший и не надоедает, не становится жертвой старых образов и тд
+15
-4
+11
Ответ Vandani
Стогниенко лучший
Чем? Нормальный комментатор, но без изюминки. Порой нудный
+19
-8
+11
Укин, Гусев, Орлов, ничего личного, просто животных люблю!
+15
-4
+11
Предлагаю провести такой же опрос "кто есть худший" - и составить антирейтинг
+11
-2
+9
Ответ Илья Лисицкий
Розанов , Елагин , Нагучев, Уткин , Шмурнов .
За Шмурнова сразу "минус")
+10
-1
+9
Пятерки мало Маслаченко, Уткин, Розанов ( как яркие образцы носителей художественной речи и неповторимого комментаторского стиля), Евгений Майоров, Гомельский, Елагин, Розанов, Ал. Попов, отчасти Скворцов с Казанским( тембральность, профессионализм в технических моментах)
+10
-3
+7
Кто рос на трансляциях Евроспорта - не забывайте Курдюкова вписывать
+8
-2
+6
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Даже сам Василий Соловьёв в списке, эх легенда Фифы
Занятно, что до фифы он никогда футбол не комментировал, он специализировался на легкой атлетике. А в фифе вписался органично)
+6
0
+6
Ответ mejor_is_here
Те кто пишет Елагина в топ-5, вы серьезно? Вам нравится его переигрывание? Да, голос приятный, но на этом всё. Его переигрыши, наигранные крики, ненужная статистика 1950-х годов… Он же даже рядом с Розановым, Маслаченко или Уткиным не стоит
это может сейчас он сдал, а в нулевых был очень хорош 👍. Просто надо понимать, что на том уровне возрастные комментаторы работать не могут, как молодые .
+9
-4
+5
1. Стогниенко - с него началось моё знакомство со спортивным ТВ и с АПЛ в частности. Матч Бирмингем - Астон Вилла не помню какой год, вроде 2004.
2. Уткин - филолог с мощным владением русского языка.
3. Скворцов - мне нравится он, потому что отлично разбирается и комментирует, как хоккей, так баскетбол. Его легендарное: "Акробатический этюд" в баскете для меня навсегда!
4. Твалтвадзе. Чисто из-за ностальгии "до будущих побед, друзья". Сейчас его можно услышать на московских матчах МХЛ. Однажды, я написал ему в чат в Ютубе во время трансляции: "А легендарная фраза в конце будет?", а он в прямом эфире ответил: "Username обязательно будет!", тогда я пишу ему: "Я расплачусь", а он говорит: "Не стоит, лучше насладитесь хоккеем". МХК Спартак играл с кем-то в позапрошлом сезоне.
5. Батрак - с этим комментатором началось моё знакомство с МХЛ и я недоумевал, почему он до сих пор не в телевизоре. Теперь есть)
+6
-1
+5
Если спрашивают именно любимых комментаторов, а не лучших, то для меня это Николай Саприн. Он комментировал футбол на Евроспорте и, иногда, матчи крупных турниров. К примеру полуфинал ЧМ-2018 Франция-Бельгия. Его комментарии могли зажечь даже самый скучный матч Кубка Африки.
+5
0
+5
Не поклонник бокса, но под голос Гендлина залипал. По моему это и есть критерий великого коментатора, способность заинтересовать стороннего зрителя. И вообще хочется сказать всем комментаторам старой школы спасибо за счастливое детство.
+5
0
+5
Честно говоря, жаль Перетурина нет. Футбольное обозрение, родом из детства. Обязательно бы отдал за него, свой голос.
А так, для меня лично, Владимир Ильич Гендлин номер 1, навсегда.
+5
-1
+4
Если есть Перетурин и Махарадзе, то почему нет Озерова? Или Синявского?
+4
0
+4
А мне Елагин нравится. Атмосферный комментатор
+7
-3
+4
Когда-то Гомельский влюбил в НБА, Попов - в Ф1. Маслаченко и Розанов для меня всегда выделялись среди всех футбольных комментаторов. Ну и Вася Уткин в свои лучшие годы радовал своими репортажами. Вот мой выбор.
+5
-1
+4
Ответ Илья Лисицкий
Розанов , Елагин , Нагучев, Уткин , Шмурнов .
если лучших назвать -сложный выбор, то худшие однозначно Губерниев и Черданцев , единственные комментаторы ,которых хочется без звука смотреть.
+6
-2
+4
Ответ Mikhalych@
Руки прочь от Елагина🦉 Мегапозитивный дядечка: ну и пусть подтраивал зато какая экспрессия и прививание тяги к англ. Премьер лиге в конце 90х...Ему большое Уважение!
люди не понимают, насколько он хорош был, даже если матч скучный был, он вытягивал
+6
-3
+3
Ответ VG15
Стогниенко-топ и настоящий профессионал. Очень приятно слушать вне зависимости какой матч смотришь. Ну и у меня голос детства был Твалтвадзе. Очень хорошо помню начало нулевых и яркие противостояния Локо и ЦСКА с его комментариями.
Насчёт Твалтвадзе... уважаю твой выбор детства, но сам тогда был значительно старше, поэтому блевал от него на всю комнату))
+4
-1
+3
Искал в списке "Дагестанский комментатор", почему-то не нашёл (((
+5
-2
+3
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