На Sports – выборы любимого комментатора России. Вы за кого?

Помните, чей голос влюбил вас в футбол, хоккей, баскетбол, теннис, бокс, Формулу-1 или фигурное катание? Благодаря кому вы спешили к экранам?

Sports запускает новый проект. Вместе мы – пользователи, редакция и сами комментаторы – определим любимого спортивного комментатора.

Важно: именно любимого, а не лучшего. По сути, это народное голосование. Мы делимся вкусами и пристрастиями. Выбираем самого комфортного друга во время трансляций, от которого не раздражаемся, а с которым по-настоящему кайфуем.

Уткин или Губерниев, Розанов или Казанский, Черданцев или Гомельский? А, может, вы фанатели от Гимаева, Маслаченко или Розанова?

От вас – участие, от нас в ближайшие дни – интервью с героями и интересные тексты.

Выбирайте сердцем!

Как голосуем: минимум 5 фамилий, четкий рейтинг по местам

Все то же самое, как и в проекте «100 лучших спортсменов в истории России». Чтобы мы учли ваш голос, нужно:

1. В форме ниже выбрать 5 ваших любимых комментаторов. Конец голосования – 20 марта в 23:59 по московскому времени.

2. Расставить комментаторов в виде рейтинга: 1-е место – ваш главный фаворит и так далее ниже. То есть не просто рандомно вписать 5 фамилий, а расставить их по местам в зависимости от вашей оценки.

3. В форме для голосования есть всплывающие подсказки: если вы забыли Тарасову, Елагина, Маслаченко или Стецко, они могут выпасть в случайном порядке при нажатии курсором на свободную строчку.

4. Вы можете свободно двигать строчки для составления рейтинга, меняя комментаторов местами. Например, если Сковорцов выпал в подсказке пятым, то его можно спокойно передвинуть на третье или любое другое место.

5. Можете заполнять рейтинг постепенно, а не сразу. А еще можете возвращаться на эту страницу (закрывать или обновлять ее) – все изменения сохранятся до тех пор, пока вы не нажмете кнопку «Отправить». Напоминаем: конец голосования – 20 марта в 23:59 по московскому времени.

6. Проголосовать могут все пользователи, даже неавторизированные. Единственное ограничение: с одного устройства анкету можно заполнить лишь один раз.

А что с накрутками?

У наших разработчиков, аналитиков и команды продукта большой опыт по выявлению бот-ферм.

Так мы защитились от атак ботов, плюсовавших хвалебные комменты про Романа Ротенберга, и выявили нечестную накрутку в пользу Дмитрия Губерниева, который чуть ли не за день выиграл старый конкурс на лучшего комментатора десятилетия.

Как мы составим итоговый рейтинг?

За 1-е место в каждой заполненной анкете комментатор получает 5 очков, за 2-е – 4, за 3-е – 3, за 4-е – 2, за 5-е – 1. Все очки суммируются, так формируется итоговая таблица.

Важный момент: мы разделили голоса редакции, самих комментаторов и пользователей. У пользователей будет 50% баллов, у редакции и комментаторов – по 25%.

Редакция уже проголосовала: 59 авторов и редакторов из разных разделов – футбола, олимпика, хоккея, баскетбола, бокса/mma, тенниса и автоспорта.

Комментаторы тоже отдали голоса: мы опросили 70 человек. Почти все (60!) составили пятерку любимых, но кто-то отказывался по этическим причинам или потому что не мог определиться. Их выбор мы обязательно опубликуем по ходу голосования.

Решающие голоса за вами. Помните: это субъективный рейтинг. Наши мнения необязательно должны совпасть, но будет интересно проверить предпочтения. И, конечно, вместе выбрать любимого комментатора!