«Волга» призвала Федерацию хоккея с мячом начать проверку из-за провокаций в медиа: «Создается впечатление, что такие «персонажи» выполняют чей-то заказ»

«Волга» попросила Федерацию хоккея с мячом разобраться с провокациями в медиа.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте команды из Ульяновска.

«Хоккейный клуб «Волга» выражает серьезную обеспокоенность сложившейся в последнее время ситуацией, связанной с негативными высказываниями в СМИ и социальных сетях, ангажированных блогеров в отношении исконно русского вида спорта хоккей с мячом.

Умышленные провокационные высказывания таких лиц дискредитируют русский хоккей, вносят раскол в хоккейное сообщество. Создается впечатление, что такие «персонажи» выполняют чей-то заказ. В сети интернет вновь появляются непонятные старые статьи пятилетней давности, которые выдаются за новый «свежий» материал.

При этом сознательно игнорируется большое количество соревнований и мероприятий, проводимых под эгидой Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) и региональных федераций, которые имеют положительные отклики со стороны участников, организаторов и специалистов в области спорта.

Убедительно просим ФХМР разобраться в сложившейся ситуации, провести тщательную проверку с целью выявления лиц, необоснованно порочащих славное имя русского хоккея.

Уверены, что в сложные для спортивной жизни страны времена всем хоккейным клубам необходимо объединяться в ФХМР, работать на благо развития, популяризации и создания положительного имиджа спорта», – говорится в обращении «Волги».

О каких конкретно провокационных материалах идет речь, не уточняется.

В прошедшем сезоне «Волга» заняла 10-е место в регулярном чемпионате российской Суперлиги и не вышла в плей-офф.