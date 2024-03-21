Станислав Поздняков: «МОК утратил самостоятельность и независимость. Руководство этой организации погрузилось в глубокое зазеркалье»

Станислав Поздняков заявил, что МОК утратил самостоятельность и независимость.

«Суммируя заявления последних двух дней со стороны МОК, складывается стойкое ощущение, что руководство этой организации погрузилось в глубокое зазеркалье, где меняются местами причинно-следственные связи, черное видится белым, а за реальность выдается какой-то параллельный мир.

Лозанна уже два года последовательно дезавуирует и пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя в отношении российских и белорусских спортсменов нелегитимные и антигуманные санкции и запреты, дискриминацию по национальному признаку, которая противоречит самой сути олимпизма и безусловному праву спортсменов принимать участие в соревнованиях на равноправной основе. МОК раз за разом придумывает незаконные критерии недопуска, а хартию, по словам , при этом нарушает Олимпийский комитет России.

Международный олимпийский комитет с самого начала открыто выбрал сторону политического конфликта, что само по себе уже противоречит его миссии, последовательно исполняет внешний политический заказ на изоляцию российского спорта, а теперь дошел до того, что делегирует право одобрения кандидатур участников Олимпийских игр от одной страны НОКу другой страны. Но политизацией спорта при этом, по мнению Лозанны, занимается Россия.

Наконец, Томас Бах заявляет, что восстановление отношений между МОК и Россией зависит от . Неужели остались еще в мире спорта люди, которые, мысля адекватно, не понимают, что ключ к решению искусственно созданных противоречий в олимпийской семье, который всегда был в руках Лозанны, сегодня передан ей на другую сторону Атлантики?

, к сожалению, утратил свою самостоятельность и независимость, это четко отражается в зеркале мира. Поэтому все лозунги и декларации сегодня – из зазеркалья», – написал глава ОКР.

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