Станислав Поздняков: «МОК утратил самостоятельность и независимость. Руководство этой организации погрузилось в глубокое зазеркалье»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Томас Бах Париж-2024 Политика Единоборства

Станислав Поздняков заявил, что МОК утратил самостоятельность и независимость.

«Суммируя заявления последних двух дней со стороны МОК, складывается стойкое ощущение, что руководство этой организации погрузилось в глубокое зазеркалье, где меняются местами причинно-следственные связи, черное видится белым, а за реальность выдается какой-то параллельный мир.

Лозанна уже два года последовательно дезавуирует и пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя в отношении российских и белорусских спортсменов нелегитимные и антигуманные санкции и запреты, дискриминацию по национальному признаку, которая противоречит самой сути олимпизма и безусловному праву спортсменов принимать участие в соревнованиях на равноправной основе. МОК раз за разом придумывает незаконные критерии недопуска, а хартию, по словам Томаса Баха, при этом нарушает Олимпийский комитет России.

Международный олимпийский комитет с самого начала открыто выбрал сторону политического конфликта, что само по себе уже противоречит его миссии, последовательно исполняет внешний политический заказ на изоляцию российского спорта, а теперь дошел до того, что делегирует право одобрения кандидатур участников Олимпийских игр от одной страны НОКу другой страны. Но политизацией спорта при этом, по мнению Лозанны, занимается Россия.

Наконец, Томас Бах заявляет, что восстановление отношений между МОК и Россией зависит от ОКР. Неужели остались еще в мире спорта люди, которые, мысля адекватно, не понимают, что ключ к решению искусственно созданных противоречий в олимпийской семье, который всегда был в руках Лозанны, сегодня передан ей на другую сторону Атлантики?

МОК, к сожалению, утратил свою самостоятельность и независимость, это четко отражается в зеркале мира. Поэтому все лозунги и декларации сегодня – из зазеркалья», – написал глава ОКР.

Наших допустили на Олимпиаду-2024: музыка для гимна готова, подписывать декларацию не нужно

32 комментария
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Живущий по команде Поздняков говорит про самостоятельность и зазеркалье.
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Это он про ОКР, РФС и так далее по списку в РФ?
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«Поздняков утратил самостоятельность и независимость (да и не имел их никогда). Погрузился в глубокое зазеркалье»: Выдумывает страшные условия для нейтральных спортсменов, пугает их нарушением российского законодательства.
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Как он четко описал себя, свой ОКР, минспорта) Как обычно, свое бревно никто замечает)
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Про МОК он? Точно?
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А ОКР и все федерации не утратили?
Все живет с оглядкой на ….
И в своих суждениях осторожничают так, как школьник на первом экзамене. переобувания достигли такого количества, что цены словам этих, так называемых, оф лиц, нет никакой.
Бездари.
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Вообще когда они рассказывают про зависимость МОК, они почему-то начисто забывают также о тотальной зависимости ОКР.
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Ответ Маргарита В Сафронова
Комментарий скрыт
Сказать, куда идете, или сама догадаешься?
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Зять Позднякова убежал в США, дочь тоже сидела на чемоданах... А сам Поздняков уже 2 года мучается от безделья и втирает нам про какой-то МОК...
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Зазеркалье - это жизнь за МКАДОМ
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МОК предлагает ОКР компромисс на своих условиях с учетом текущей реальности. А ОКР не соглашается. Получается, что ОКР не хочет договариваться.
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МОК, к сожалению, утратил свою самостоятельность и независимость,.....– написал глава ОКР.

Чиновник, встроенный (впечатанный) в жёсткую иерархическую вертикаль, рассуждает о независимости.
Не смешно.
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Почему мне кажется, что в зазеркалье кто-то другой?
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Ваши предложения какие, господин Поздняков.
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Ответ maripous
Бах вчера четко сказал, что дело в правилах. Правилах однополярного мира. Маски окончательно сброшены, хотя это было давно понятно. Поэтому говорить больше не о чем с ними. Тем более во время войны.
Уже не "сво"?) Нечего было начинать
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«Война - это мир. Свобода - рабство, незнание - сила» - можно в гимн добавить
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Ответ maripous
И то и другое определение допускается. Уже начали. И назад пути нет.
Из окопа пишешь?
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Ответ Маргарита В Сафронова
Комментарий скрыт
А ещё что "спокойно" делаем?
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спорт в стиле «Расшян» служит только интересам государства, флаг, гимн перед трибунами, заполненными пенсионерами и школьниками?
а пиявки типа Подзнякова комфортно живут за счет простого народа
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Какой же диссонанс в голове, жесть..
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Даже не читал те критерии допуска спортсменов России и Беларуси, но если слова "...делегирует право одобрения кандидатур участников Олимпийских игр от одной страны НОКу другой страны..." даже отчасти являются правдой, то это как-то странно: как если бы приговор в суде должен выносить не судья, а потерпевший.
Я это так расцениваю
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Ответ Katerina Sunny
Живущий по команде Поздняков говорит про самостоятельность и зазеркалье.
Ну а кому, как не ему, в этом разбираться? Посудите сами, как разумно бы (все равно нет, но все же) звучала его фраза в виде "Руководство этой организации погрузилось К НАМ, в глубокое зазеркалье"
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Ответ Katerina Sunny
Живущий по команде Поздняков говорит про самостоятельность и зазеркалье.
Ну а про МОК что молчишь?
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Ответ Араик Оганесян
МОК говорит что-нибудь про допуск россиян. Местные юзеры - "Да кто вы такие, вы потеряли самостоятельность и пр." Поздняков говорит, что МОК потерял самостоятельность. Местные юзеры - "Да кто ты такой, это ОКР потерял самостоятельность и пр..." Юзеры спортса такие юзеры
а разве Поздняков не потерял самостоятельность? Он говорит только то, что скажет Путин. Смотрите, они говорят, что не хотят Олимпиаду, не хотят международку, потому что там все русофобы и трансгендеры. А может Позднякову попросить об отставке? Ну так, нет Олимпиады и нет ОКР? Или слабо отказаться от бюджетных денег. Что он конкретно сейчас делает, если официально Россия НЕ участвует в Играх? За что получает зарплату?
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Ответ maripous
И то и другое определение допускается. Уже начали. И назад пути нет.
Да, назад нет. Этот позор не отмоется
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