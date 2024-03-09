Светлана Журова: «Очень жаль, что многие наши спортсмены не смогут быть на Олимпиаде, но цена свободы и своей позиции такова»

Светлана Журова считает, что российский спорт станет сильнее после санкций.

«Думаю, российский спорт станет еще сильнее после всех сложностей с международными организациями. Сейчас мы развиваем спорт внутри страны – не сидим и ждем.

Своими действиями Запад делает нас только сильнее. Очень жаль, конечно, что многие наши спортсмены не смогут быть на Олимпиаде, но цена свободы и своей позиции такова», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

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