Светлана Журова: «Очень жаль, что многие наши спортсмены не смогут быть на Олимпиаде, но цена свободы и своей позиции такова»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Коньки/шорт-трек

Светлана Журова считает, что российский спорт станет сильнее после санкций.

«Думаю, российский спорт станет еще сильнее после всех сложностей с международными организациями. Сейчас мы развиваем спорт внутри страны – не сидим и ждем.

Своими действиями Запад делает нас только сильнее. Очень жаль, конечно, что многие наши спортсмены не смогут быть на Олимпиаде, но цена свободы и своей позиции такова», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

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27 комментариев
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О какой свободе говорит Журова? О свободе от здравого смысла?
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Своей позиции)
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Свободы? Раньше в рабстве что ли были?
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Да-да-да! Два с небольшим года назад в Великой России свободы никакой не было и мы все, в том числе и спортивные спортсмены, томились в неволе и тяжко от этого страдали. А уж без своей позиции жить тогда было совсем невмоготу. Теперь же, обретя и свободу, и позицию, все мы расправили плечи и радуемся своей свободе. А особо мы наслаждаемся позицией. В хорошем смысле, конечно.
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+9
Ответ Гоша Пугач
О какой свободе говорит Журова? О свободе от здравого смысла?
Спорт в изоляции стать сильнее не может . Все познается в сравнении и совершенстве . За Светлану и ее свободный от разума ум!!!
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цена свободы в том что всё мужское население несвободно. логично
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Это цена отклонений в психике у одного персонажа.
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интересно, сколько за это платит мадам журова
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>Своими действиями Запад делает нас только сильнее

из серии: нас е##т, а мы крепчаем)))
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Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила
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Российский спорт без конкуренции становится сильнее, а остальной спорт без российского становится слабее. Это же какое самомнение надо иметь вместо критического мышления?..
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Теперь бы услышать про свободу от кого/чего !))
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Освободилась от здравого смысла
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а спортсмены изначально хотели платить эту цену?
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...цена свободы...
Овца и волк по-разному понимают слово “свобода" (Авраам Линкольн)
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Ну тогда надо Западу сказать спасибо, а не поливать их грязью.
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Вы свою свободу, Светлана, давно продали вместе с честью людям в погонах. А тем, у кого это свобода и честь ещё остались, просто не мешайте делать свой выбор. Они вам не крепостные, как бы вы там не грезили.
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Вот про цену свободы она прям в точку. Вот прям сама не понимает как она права.
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Своими действиями Запад делает нас только сильнее." --- Два года это слышим - сил уже нет слушать эту брехню.
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"но цена свободы и своей позиции такова» --- МОК покушался на чью-то свободу, а мы не дались?
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Свобода и своя позиция? Это она о чём?
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цена свободы... в цене ты точно разбираешься...
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скорее это цена прогиба и несвободы в принятии решений
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СВОбода и СВОя позиция😆
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Ответ Vadim15
Своей позиции)
Чем больше таких депутатов как Журова, тем менее свободным я себя чувствую. И ведь Журову никто даже не выбирал в Думу, а она теперь говорит от нашего имени. Мое мнение она точно не представляет.
https://www.forbes.ru/news/235082-eks-konkobezhka-zhurova-perehodit-iz-senatorov-v-deputaty
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