Главный тренер «Байкала-Энергии»: «Не мы начали этот цирк. Нам вообще этого не надо было»

Главный тренер «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин прокомментировал матч второго этапа чемпионата России против «Водника», где все 20 мячей команды забили в свои ворота.

«Что тут сказать? Ситуация на поле была абсурдной. Во-первых, не мы это начали. Нам вообще не надо было. Мы хотели отработать определенную тактическую схему. Но когда начался этот цирк с забиванием в свои ворота, мы тоже…

Я ни в коем случае не хочу обвинять ни тренеров, ни ребят. Это все идет, наверное, от руководства команды. Но «Воднику» при своих болельщиках так подбирать себе какие-то схемы… Это не красит одну из лучших команд страны», – рассказал Ерахтин.

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