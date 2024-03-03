Глава проекта «Олимпиады на стероидах» – на вопрос об участии россиян: «К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран»

Глава проекта «Олимпиады на стероидах» заявил о допуске россиян к соревнованиям.

В 2025 году могут пройти соревнования без допинг-контроля – Enhanced Games («Улучшенные/Расширенные игры», которые неофициально также называют Олимпиадой на стероидах»). Проект реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.

«Все спортсмены на «Улучшенных играх» будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран», – заявил глава проекта Арон Д’Соуза, отвечая на вопрос о возможном участии россиян.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее выступили против участия спортсменов в соревнованиях с разрешенным допингом.

Через год будет Олимпиада, где разрешен допинг – ее поддержали миллиардеры и ученые. Что?!