Глава проекта «Олимпиады на стероидах» – на вопрос об участии россиян: «К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран»

Теги Расширенные Игры (Enhanced Games) Водные виды

Глава проекта «Олимпиады на стероидах» заявил о допуске россиян к соревнованиям.

В 2025 году могут пройти соревнования без допинг-контроля – Enhanced Games («Улучшенные/Расширенные игры», которые неофициально также называют Олимпиадой на стероидах»). Проект реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.

«Все спортсмены на «Улучшенных играх» будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран», – заявил глава проекта Арон Д’Соуза, отвечая на вопрос о возможном участии россиян.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее выступили против участия спортсменов в соревнованиях с разрешенным допингом.

Через год будет Олимпиада, где разрешен допинг – ее поддержали миллиардеры и ученые. Что?!

13 комментариев
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Я не понимаю, а с чего такое внимание вообще к этому проекту? Во-первых, не факт, что его вообще реализуют, а во-вторых, ни одного действующего спортсмена там не будет.
Движуха уровня поп-мма или футбольной медиалиги.
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Уверен в том, что через лет 10-15 будет собирать немалую такую аудиторию.
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"будут соревноваться как отдельные лица," --- Это совершенно правильный подход.
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весь мир - театр
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Тупые люди не понимают, что олимпийское движение началось раньше борьбы с допингом. И что эта самая борьба с допингом и началась, потому что что-то случилось. Почему-то начали бороться с допингом, ведь раньше всем наплевать было на допинг. Поглядели бы историю вопроса. Впрочем и в политике так. Дурак учится на своих ошибках
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Участников этого шабаша в классические соревнования не пустят. Так что там будут какие-нибудь ветераны, которым не хватает адреналина после окончания карьеры...
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А гимн и флаг разных стран будут использовать? И не присядут ли за это потом.
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Ответ Вечно в бане
Я не понимаю, а с чего такое внимание вообще к этому проекту? Во-первых, не факт, что его вообще реализуют, а во-вторых, ни одного действующего спортсмена там не будет. Движуха уровня поп-мма или футбольной медиалиги.
ну, наверн, из-за того, что "проект" сооснователя одного из крупнейших ит-гигантов... тех самых, которые в классический спорт не хотят "заходить", о чём недавно какой-то представитель мока ныл...
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