Боец UFC Царукян может сыграть во втором сезоне Медийной Хоккейной Лиги

Теги Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ UFC Камил Гаджиев Арман Царукян Медийная Хоккейная Лига Tru Fighters Медиафутбол

Боец UFC Арман Царукян может принять участие в Winline Хоккейной Медиалиге.

– Мы с главой Медиалиги Николаем Осиповым обсуждали, что тебя можно привлечь в хоккейный турнир. Тебе это интересно?

– Интересно. Просто в Краснодаре хоккей не так сильно востребован, друзья не играют. А в Москве Камил Гаджиев предложил играть за свою команду. Если я успею, то приеду пару матчей сыграть.

– У того же Осипова есть идея пригласить Овечкина в Медиалигу. Можешь себя представить с Овечкиным на одном льду?

– Было бы круто. Тем более у меня, как и у него, правосторонний хват, хотя я правша. Может, поэтому я стал следить за его игрой. А потом за Малкиным следил, потому что за сборную России он под 11-м номером играл, как и я, – рассказал боец.

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1 комментарий
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надо Тоху Кузина заявлять из ICEFIGHTS - хоть какая-то интрига🤣
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