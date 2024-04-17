Боец UFC Царукян может сыграть во втором сезоне Медийной Хоккейной Лиги

Боец UFC Арман Царукян может принять участие в Winline Хоккейной Медиалиге.

– Мы с главой Медиалиги Николаем Осиповым обсуждали, что тебя можно привлечь в хоккейный турнир. Тебе это интересно?

– Интересно. Просто в Краснодаре хоккей не так сильно востребован, друзья не играют. А в Москве Камил Гаджиев предложил играть за свою команду. Если я успею, то приеду пару матчей сыграть.

– У того же Осипова есть идея пригласить Овечкина в Медиалигу. Можешь себя представить с Овечкиным на одном льду?

– Было бы круто. Тем более у меня, как и у него, правосторонний хват, хотя я правша. Может, поэтому я стал следить за его игрой. А потом за Малкиным следил, потому что за сборную России он под 11-м номером играл, как и я, – рассказал боец.

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