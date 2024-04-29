Сибскана о вкидах от игроков «Тандема» перед матчем с «Амкалом»: «Это выглядит кринжово, особенно от розовощеких и стеснительных людей. Зирикова жалко определять в такую касту»

Андрей Сибскана Высказался о прогревах перед матчем «Тандем» – «Амкал».

– и перед матчем подогревали, называя «Амкал» нецензурными словами. Ты спец по прогревам, насколько это допустимо?

– У каждого свои рамки допустимого. Пускай каждый ими и расширяет горизонты вкидов. Но я считаю, что это выглядит кринжово. Особенно от розовощеких, стеснительных людей, которые вкидывают мат, и им за это стыдно. Это ничего не вызывает ничего кроме сожаления в их сторону.

Конечно, можно было их подтопить, накинуть и подзакопать, но, по крайней мере, Зирикова жалко определять в такую касту людей. Дадим им еще одну попытку пофлексить. Но пока все очень плохо.

Мы даже на этом фоне ничего не вкидываем, потому что они начинают, и нам как-то стыдно в это ввязываться. У них же есть креативные умы, деньги – подумайте, предложите, втяните нас в эту игру, чтобы было интересно побифиться. Пока, сорян, это кринжатина, – рассказал капитан « » в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Перед матчем с «Амкалом» голкипер и сооснователь «Тандема» Иван Зириков назвал причины, почему его команда обыграет команду Германа. Одной из них была фраза: «В «Тандеме» я – ##### пидркала».

В воскресенье «Тандем» обыграл «Амкал» в серии буллиталити.