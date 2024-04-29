«Амкал» сыграет с «Народной» в Туле, 2Drots с Lotus – на «Москвиче». Расписание 3-го тура Медиалиги
Расписание 3-го тура Winline Медиалиги.
4 мая, суббота
Москва, «Москвич»
«Эгриси» – «Кони», начало в 11:30
Тула, «Арсенал»
«Амкал» – «Народная Команда», начало в 14:00
«Матч ТВ» – «БроукБойз», начало в 18:00
Москва, «Москвич»
«Титан» – Fight Nights, начало в 20:30
5 мая, воскресенье
Москва, «Москвич»
«Тандем» – «Чисто Питер», начало в 11:30
СКА – «Рома», начало в 14:30
ФК «10» – «Деньги Рокетов», начало в 17:30
2Drots – Lotus, начало в 20:30
Примечание: время начала матчей – московское.