«Амкал» сыграет с «Народной» в Туле, 2Drots с Lotus – на «Москвиче». Расписание 3-го тура Медиалиги

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Расписание 3-го тура Winline Медиалиги.

4 мая, суббота

Москва, «Москвич»

«Эгриси» – «Кони», начало в 11:30

Тула, «Арсенал»

«Амкал» – «Народная Команда», начало в 14:00

«Матч ТВ» – «БроукБойз», начало в 18:00

Москва, «Москвич»

«Титан» – Fight Nights, начало в 20:30

5 мая, воскресенье

Москва, «Москвич»

«Тандем» – «Чисто Питер», начало в 11:30

СКА – «Рома», начало в 14:30

ФК «10» – «Деньги Рокетов», начало в 17:30

2Drots – Lotus, начало в 20:30

Примечание: время начала матчей – московское.

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