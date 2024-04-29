«Не смотрите на мой возраст, я в большом порядке, ### вы мне забьете». 52-летний Тумилович хочет сыграть в Медиалиге

Геннадий Ткмилович хочет сыграть в Winline Медиалиге.

« , всем привет! У вас ########### проект. Мне очень нравиться смотреть, следить за вами. Но еще больше хочется поучаствовать. Очень хочу сыграть.

Не смотрите на мой возраст, я в большом порядке, ### вы мне забьете», – заявил 52-летний экс-голкипер сборной Беларуси и владивостокского «Луча», минского и московского « ».