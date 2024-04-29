«Не смотрите на мой возраст, я в большом порядке, ### вы мне забьете». 52-летний Тумилович хочет сыграть в Медиалиге

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва сборная Беларуси по футболу Динамо Минск Геннадий Тумилович брань Winline Медиалига Медиафутбол

Геннадий Ткмилович хочет сыграть в Winline Медиалиге.

«Медиалига, всем привет! У вас ########### проект. Мне очень нравиться смотреть, следить за вами. Но еще больше хочется поучаствовать. Очень хочу сыграть.

Не смотрите на мой возраст, я в большом порядке, ### вы мне забьете», – заявил 52-летний экс-голкипер сборной Беларуси и владивостокского «Луча», минского и московского «Динамо».

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не, ну если ########### и ###, то перспективный паренек для #####лиги
+16
0
+16
Тумиловича и Пашу Техника в одну команду
+10
0
+10
А почему не указали что он за Сочинскую Жемчужину играл ?
+4
0
+4
Ткмилович
-----------
Наш сербский друг
+4
0
+4
Ответ maximilian_15
Ткмилович ----------- Наш сербский друг
Геннадий Ткмилович - главный фанат ткемали
+4
0
+4
Гена, пора расчехляться!
+3
0
+3
неужели Тумилович все таки раскодировался ?)))
+2
0
+2
По манере общения - очень перспективный для данной лиги..🎃
+2
0
+2
Тумиловича, Юрана и Черчесова главными тренерами в Спартак- вот бы триумвират получился! На их занятия по тактике билеты бы продавали! Ну так, чисто поржать!)
+2
0
+2
Ответ Этот Райола хочет денег
Тумиловича, Юрана и Черчесова главными тренерами в Спартак- вот бы триумвират получился! На их занятия по тактике билеты бы продавали! Ну так, чисто поржать!)
Без Мостового деньги на ветер.
+2
0
+2
Гена персонаж прям вот точно для Медиалиги! Думаю, недостатка от предложений не будет.
+1
0
+1
Валера Шанталосов лучше подошёл бы командам медиалиги
0
0
0
МАтерщинник №1 в русскоязычном футболе
0
0
0
откройте букву Х
0
0
0
Геннадий Ткмилович хочет сыграть в Winline Медиалиге.

Исправьте
0
0
0
Ответ Джон Джонон
По манере общения - очень перспективный для данной лиги..🎃
посмотрите шоу "Вечерний Тумилович" на ютубе
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий