«Не смотрите на мой возраст, я в большом порядке, ### вы мне забьете». 52-летний Тумилович хочет сыграть в Медиалиге
Геннадий Ткмилович хочет сыграть в Winline Медиалиге.
«Медиалига, всем привет! У вас ########### проект. Мне очень нравиться смотреть, следить за вами. Но еще больше хочется поучаствовать. Очень хочу сыграть.
Не смотрите на мой возраст, я в большом порядке, ### вы мне забьете», – заявил 52-летний экс-голкипер сборной Беларуси и владивостокского «Луча», минского и московского «Динамо».
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