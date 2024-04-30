Антон Чужой: «Я хочу играть в футбол в «Амкале». Мне надо поговорить с Гатаговым, чтобы он мне сказал, нужен я команде или нет»

Антон Чужой хочет поговорить с Сосланом Гатаговым о своем будущем в «Амкале».

Чужой: «Главный вывод – я хочу играть в «Амкале» в футбол»

Федос: «Кажется, что дальше еще часть какая-то напрашивается»

Чужой: «Я хочу в среду с Маратычем честно поговорить и сказать: «Скажи честно, нужен я тебе, как игрок, или нет? По твоим поступкам – нет. Если не нужен, отпусти меня и не ### (долби) мне мозг. Если нужен, я буду доказывать. Просто скажи честно».

До пятого тура все равно останусь, буду доказывать на тренировках. Если я буду тренироваться и ##### (нифига) не выйду, тогда посмотрим»

Алан Гатагов: «Тебя отстранят после этого. Ты много наговорил. Сослан не приемлет, когда выносят сор из избы»