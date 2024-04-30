Кутуз, Эрик, Газдан – в символической сборной 2-го тура Winline Медиалиги

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Кутуз вновь попал в символическую сборную тура Winline Медиалиги.

В матче 2-го тура МФЛ против Lotus (3:0) нападающий ФК «10» сделал дубль, второй гол забив ударом через себя в падении.

Символическая сборная 2-го тура

Вратарь: Евгений Помазан (ФК «10»);

Защитники: Петр Тен (ФК «10»), Никита Чичерин (ФК «10»), Мура («Родина Медиа»), Дядя Степа («Родина Медиа»);

Полузащитники: Слон (2Drots), Эрик Товмасян («Амкал»), Алишер Рахимов («БроукБойз»), Газдан (2Drots);

Нападающие: Вячеслав Шакир (GOATS), Кутуз (ФК «10»).

Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.

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