«Меня по всему полю пинали: иди, туда сходи, иди за забор. Но на буллиталити там нельзя стоять». Лисицын о новом правиле об удалении со скамейки в Медиалиге

Илья Лисицын был вынужден покинуть бровку во время матча GOATS – «Эгриси».

Тренер «Эгриси» пострадал из-за Митяя, которого удалили после стычки с игроком GOATS Максимом Ильиным.

По новым правилам , если со скамейки удаляют представителя команды, наказание отбывает главный тренер.

– Новое правило: удалили Митяя, из-за этого тебя отправили за забор. Понимаешь это?

– Нет, не понимаю. Мне кажется, нужно всем людям объяснить, что это за правило. его ввели и все. Меня по всему полю пинали: иди, туда сходи, иди за забор. Но на буллиталити там нельзя стоять.

Я подошел к полю. Мне сказали: «Ты кто такой? Тебя удалили, тебе здесь нельзя стоять». В итоге запустили, я зашел на кромку поля, мне сказали: «Иди отсюда, здесь нельзя стоять». Ну как так можно? – возмутился главный тренер «Эгриси» в интервью корреспонденту Спортса Степану Кашинцеву.

« » поиграли GOATS во 2-м туре Winline Медиалиги (2:2, 1:2 – по буллиталити).