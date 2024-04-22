2Drots сыграют с FC Bus на «Москвиче», «Тандем» – с «Амкалом» в Одинцове. Расписание второго тура Winline Медиалиги

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Стало известно расписание второго тура пятого сезона Winline Медиалиги.

2-й тур.

27 апреля.

«Эгриси» – GOATS. Начало – 11:30.

Lotus – ФК «10». Начало – 14:30.

«Родина Медиа» – СКА Ростов. Начало – 17:30.

2Drots – FC Bus. Начало – 20:30.

28 апреля.

«Чисто Питер» – DMedia. Начало – 11:30.

«Тандем» – «Амкал». Начало – 14:30.

«БроукБойз» – «Кони». Начало – 17:30.

ЛФК «Рома» – «Титан». Начало – 20:30.

Все матчи 27 апреля пройдут в Москве на малом поле стадиона «Москвич», 2Drots и FC Bus сыграют на большом «Москвиче».

Все матчи 28 апреля пройдут в Одинцове на стадионе «Центральный».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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