2Drots сыграют с FC Bus на «Москвиче», «Тандем» – с «Амкалом» в Одинцове. Расписание второго тура Winline Медиалиги
Стало известно расписание второго тура пятого сезона Winline Медиалиги.
2-й тур.
27 апреля.
«Эгриси» – GOATS. Начало – 11:30.
Lotus – ФК «10». Начало – 14:30.
«Родина Медиа» – СКА Ростов. Начало – 17:30.
2Drots – FC Bus. Начало – 20:30.
28 апреля.
«Чисто Питер» – DMedia. Начало – 11:30.
«Тандем» – «Амкал». Начало – 14:30.
«БроукБойз» – «Кони». Начало – 17:30.
ЛФК «Рома» – «Титан». Начало – 20:30.
Все матчи 27 апреля пройдут в Москве на малом поле стадиона «Москвич», 2Drots и FC Bus сыграют на большом «Москвиче».
Все матчи 28 апреля пройдут в Одинцове на стадионе «Центральный».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.