«Чисто Питер» и DMedia откроют заключительный день 2-го тура Медиалиги

«Чисто Питер» сыграет с DMedia в Одинцове во 2-м туре Winline Медиалиги.

28 апреля, воскресенье

« » – – 0:3 (0:2)

«Чисто Питер»: Дугнист, Лебедев, Дровосек, Вятыч, Батов, Кот, Комолов, Сиротов, Миллер, Черноудов, Кабаев

DMedia: Забродский, Третьяк, Ясюкевич, Лухвич, Ловгач, Лебедев, Драгун, Концедайлов, Воробьев, Bara, Воронков

Голы: 0:1 – Воробьев, 0:2 – Родионов, 0:3 – Воробьев

Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный».

Примечание: время начала матчей – московское.





