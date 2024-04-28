«Чисто Питер» и DMedia откроют заключительный день 2-го тура Медиалиги
«Чисто Питер» сыграет с DMedia в Одинцове во 2-м туре Winline Медиалиги.
28 апреля, воскресенье
«Чисто Питер» – DMedia – 0:3 (0:2)
«Чисто Питер»: Дугнист, Лебедев, Дровосек, Вятыч, Батов, Кот, Комолов, Сиротов, Миллер, Черноудов, Кабаев
DMedia: Забродский, Третьяк, Ясюкевич, Лухвич, Ловгач, Лебедев, Драгун, Концедайлов, Воробьев, Bara, Воронков
Голы: 0:1 – Воробьев, 0:2 – Родионов, 0:3 – Воробьев
Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный».
Примечание: время начала матчей – московское.