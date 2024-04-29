Кузнецов об РПЛ: «Нормальных футболистов у нас сейчас нет, выпустите в Европу – будем смеяться, мы неконкурентоспособны. На легионерах можно заработать, все мы знаем эту схему»

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Дмитрий Кузнецов оценил уровень игры легионеров и россиян в Мир РПЛ.

– «Зенит» со своим составом обязан всех обыгрывать, это, наверное, недооценка соперника. Может быть, и соперники изучили тактику и играют в неудобных для «Зенита» схемах. Петербуржцы обязаны обыгрывать всех, к другим командам это не относится, они идут более-менее ровно.

– Нет ощущения, что зенитовские бразильцы играют спустя рукава? Особенно в последних встречах.

– Ну да, если сравнивать, как они играли раньше. Даже если они проигрывали, они дожимали соперника и склоняли исход встречи в свою пользу. Сейчас такого нет. Пока нашу страну не допускают до еврокубков, нужно больше доверять своим футболистам. Да и не только из-за этой ситуации.

– Мы видим матч «Динамо» – «Зенит», россиян там по пальцам можно сосчитать. Почему так?

– Наверное, невыгодно. На легионерах можно заработать деньги, когда их сюда привозишь, все мы знаем схему, что я буду ее рассказывать... Все все знают, и это повторяется вновь и вновь.

У нас сейчас нет нормальных футболистов. Должны быть имена, фигуры, мастера, которые были раньше, а сейчас их нет. Просто я это говорю во всеуслышание, а остальные боятся. Выпустите нас сейчас в Европу, будем смеяться, все мы неконкурентоспособны, – сказал бывший игрок ЦСКА и главный тренер 2Drots.

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7 комментариев
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В неудобных для Зенита схемах... Какие схемы, это старый проверенный метод - мы ставим автобус, а вы попробуйте его сдвинуть. Получится - ваша взяла, не получится - поймаем вас на контратаке. Так играли и Рубин, и Динамо. Тут важно забить первым, тогда игра пойдëт по сценарию сильного.
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Застой, он есть застой.
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РПЛ - сильнейшая лига мира и эталон футбола, поэтому размениваться на игру с европкиными днищами для её клубов смысла нет. Европка хороша в одном - умении распиаривать своих молодцов среди овец, набивающих статистику на беспомощных плюшевых днищах, до уровня суперзвёзд. Мы же себя не пиарим, хотя заслуживаем намного больше. Ну и с таким пониманием футбола, Кузнецову только в медиалиге и тренировать.
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Ответ Древний спартач
А в чём Кузнецов неправ ? Привыкли лебезить с коленопреклонением , боясь высказать собственное мнение - как бы работу не потерять или не стать "гадким утёнком" . А Кузнецову заискивать не перед кем , поэтому и рубит правду .
Да просто только ленивый об этом не говорит. А он "остальные боятся". Чего тут бояться-то? =)
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