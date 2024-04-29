Кузнецов об РПЛ: «Нормальных футболистов у нас сейчас нет, выпустите в Европу – будем смеяться, мы неконкурентоспособны. На легионерах можно заработать, все мы знаем эту схему»

Дмитрий Кузнецов оценил уровень игры легионеров и россиян в Мир РПЛ.

– « » со своим составом обязан всех обыгрывать, это, наверное, недооценка соперника. Может быть, и соперники изучили тактику и играют в неудобных для «Зенита» схемах. Петербуржцы обязаны обыгрывать всех, к другим командам это не относится, они идут более-менее ровно.

– Нет ощущения, что зенитовские бразильцы играют спустя рукава? Особенно в последних встречах.

– Ну да, если сравнивать, как они играли раньше. Даже если они проигрывали, они дожимали соперника и склоняли исход встречи в свою пользу. Сейчас такого нет. Пока нашу страну не допускают до еврокубков, нужно больше доверять своим футболистам. Да и не только из-за этой ситуации.

– Мы видим матч « » – «Зенит», россиян там по пальцам можно сосчитать. Почему так?

– Наверное, невыгодно. На легионерах можно заработать деньги, когда их сюда привозишь, все мы знаем схему, что я буду ее рассказывать... Все все знают, и это повторяется вновь и вновь.

У нас сейчас нет нормальных футболистов. Должны быть имена, фигуры, мастера, которые были раньше, а сейчас их нет. Просто я это говорю во всеуслышание, а остальные боятся. Выпустите нас сейчас в Европу, будем смеяться, все мы неконкурентоспособны, – сказал бывший игрок ЦСКА и главный тренер 2Drots.