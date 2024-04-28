Шина: «Если бы я играл столько, сколько Мазур, я бы уже был бомбардиром»

Теги Winline Медиалига БроукБойз Антон Шинкаренко Медиафутбол

Шина считает, что у Мазура низкий уровень реализации.

– Мы тебя увидим на поле в этом сезоне?

– Обязательно. Я выйду, когда задачи все решим. Я налегке выйду, красным мячом могу забить. Я меня чуха (видимо, имеется ввиду чуйка – Спортс) есть.

– В гонку бомбардиров ворвешься?

– Вполне. Если бы я играл столько, сколько Мазур, я бы уже был бомбардиром. Он не забивает по пять штук в каждой игре. Он забивает только 20% созданных моментов. Такой форвард как он должен хотя бы половину реализовывать.

Я бы реализовал 60%. У меня штучек шесть было бы уже. Ничего, он на тренировках пашет, молодец. Заслуживает. Я ничего не говорю, просто жду своего шанса, – заявил хавбек, администратор и помощник главного тренера «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий