Шина: «Если бы я играл столько, сколько Мазур, я бы уже был бомбардиром»

Шина считает, что у Мазура низкий уровень реализации.

– Мы тебя увидим на поле в этом сезоне?

– Обязательно. Я выйду, когда задачи все решим. Я налегке выйду, красным мячом могу забить. Я меня чуха (видимо, имеется ввиду чуйка – Спортс) есть.

– В гонку бомбардиров ворвешься?

– Вполне. Если бы я играл столько, сколько Мазур, я бы уже был бомбардиром. Он не забивает по пять штук в каждой игре. Он забивает только 20% созданных моментов. Такой форвард как он должен хотя бы половину реализовывать.

Я бы реализовал 60%. У меня штучек шесть было бы уже. Ничего, он на тренировках пашет, молодец. Заслуживает. Я ничего не говорю, просто жду своего шанса, – заявил хавбек, администратор и помощник главного тренера «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.