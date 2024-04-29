Сослан Гатагов о поведении Чужого и Карата в матче против «Тандема»: «Футбол наказывает за каждое неправильное действие. С Чужим поговорим»

Теги Сослан Гатагов «Пича» Максим Пичугин 1998 Амкал Антон Чужой Winline Медиалига Карат ФК Тандем Медиафутбол

Сослан Гатагов прокомментировал удаление Чужого и реакцию Карата на замену.

– Как вам реакция после удаления Чужого и эмоции Карата, который был недоволен заменой?

– Это нормально. Это футболисты с характером, которые имеют право на такую реаакцию. Чужой уехал – разберемся, поговорим.

Чужой себя закопал? Есть пул игроков, которые из ничего могут создать кризисную ситуацию. Чужой мог сыграть в подборе, а потом с его передачи могли забить гол. А он отпустил далеко мяч и еще с прямой ногой влетел в игрока.

Футбол наказывает за каждое неправильное действие. Как ты на это реагируешь – это уже другой вопрос.

Карат должен был играть. На его замену повлияло только удаление. У нас был план, чтобы он был ближе к штрафной. Когда нас стало меньше, нужна была мощность, которой больше у Пичи, чем у Влада. Ради команды надо жертвовать своим игровым временем.

– Такое ощущение, что такое поведение из-за напряженности внутри «Амкала»?

– Нет-нет. Напряженность появилась в моменте, когда мы вели 1:0, и у нас удалили игрока. Помимо Чужого и Карата есть еще люди на поле и бровке, которые правильно среагировали и поддерживали команду. Не все же развернулись и уехали. Если игрокам не понравилось тренерское решение или судейское, им нужно с этим жить и работать, – рассказал главный тренер «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

В воскресенье «Тандем» обыграл «Амкал» в серии буллиталити. Во втором тайме Чужой получил красную карточку, а Карат был очень недоволен заменой, что снес одно из кресел на скамейке.

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