Текила о роли Прокопа в «Родине Медиа»: «Он становится лидером»

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Текила рассказал, что Прокоп становится лидером «Родины Медиа».

Прокоп – главный трансфер медиафутбола, но за два матча ни одного гола, только в серии буллиталити.

– Это очень важно выйти и забить в серии буллиталити. В прошлой игре он первый забил, в этом матче второй. Он становится лидером, когда в самый ответственный момент тренер и команда доверяют это сделать. То, что говорят, что у него в игре что-то не получается – у всей команды не получается.

– Говорили, что каждый тур у Прокопа будет новый номер.

– В этот раз у него точки на вопросительных знаках были в виде смайликов. Они отражают его настроение. Оригинальная майка.

Она кстати досталась детям из Покровского детского дома, потому что мы с Димой уже с ним имели коннект. На этот матч решили вывезти детишек, потому что они нас давно просили. Они с нашими футболистами вышли на поле перед игрой, – рассказал президент «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой. 

 

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