Лисицын об отъезде Акио: «Он уехал в Нигерию. Может быть, вернется к новому году»
Илья Лисицын рассказал, почему Денниса Акио нет в заявке «Эгриси» на МФЛ-5.
– Перед МФЛ-4 к вам пришел Деннис Акио. Где он сейчас?
– Он в Нигерии. Он пока с мамой, по своим личным делам уехал. Пока не вернулся.
– Обещал вернуться?
– Да, конечно.
– Расстались полюбовно?
– Мы и не расставались. Он просто не приехал. Поэтому и не заявили.
– Он рассказывал, надолго ли он уехал?
– Он говорил, что уедет до марта. Оказалось, что его путешествие продлилось. Может быть, вернется к новому году, – рассказал главный тренер «Эгриси» в интервью корреспонденту Sports Степану Кашинцеву.
Все команды, в которых был Деннис Акио выходили в полуфинал МФЛ: ФК «Деньги», «Бей Беги», «Эгриси»