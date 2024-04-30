Лисицын об отъезде Акио: «Он уехал в Нигерию. Может быть, вернется к новому году»

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Илья Лисицын рассказал, почему Денниса Акио нет в заявке «Эгриси» на МФЛ-5.

– Перед МФЛ-4 к вам пришел Деннис Акио. Где он сейчас?

– Он в Нигерии. Он пока с мамой, по своим личным делам уехал. Пока не вернулся.

– Обещал вернуться?

– Да, конечно.

– Расстались полюбовно?

– Мы и не расставались. Он просто не приехал. Поэтому и не заявили.

– Он рассказывал, надолго ли он уехал?

– Он говорил, что уедет до марта. Оказалось, что его путешествие продлилось. Может быть, вернется к новому году, – рассказал главный тренер «Эгриси» в интервью корреспонденту Sports Степану Кашинцеву.

Все команды, в которых был Деннис Акио выходили в полуфинал МФЛ: ФК «Деньги», «Бей Беги», «Эгриси»

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