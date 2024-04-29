Идову: «Если молодежь из-за Медиалиги хочет играть в футбол, то для футбола в России это большой плюс»

Брайан Идову высказался о преимуществах медиафутбола.

– Какие главные преимущества у медиафутбола перед профессиональным?

– Свобода и попытка в реализации вне профессионального футбола. Потому что в проф все мысли только о футболе, и кроме футбола ты ничего не можешь делать. А тут можно варьировать – Ютуб, Твич, создание программ.

Я начал ходить на «Матч ТВ» экспертом, чего я не мог себе позволить в проффутболе. Реализация вне футбола является главным преимуществом.

– Почему профессиональные футболисты до сих по хейтят медиафутбол?

– Многие из проффутбола не следили за медийным, и их раздражают вопросы о том, что им не интересно. Плюс, медиафутболом интересуется молодая аудитория, которая не так сильно следит за профессиональным.

Также многие из медийки накидывали в сторону профессионального, хотели уайлд-кард в РПЛ, им это не нравится. Тут нужно обе стороны понять.

Я всегда относился нейтрально и даже больше поддерживал эту историю. Потому что интересно, если молодежь за этим следит и из-за этого они хотят играть в футбол, то для футбола в России это большой плюс, – рассказал защитник ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Степану Кашнцеву.