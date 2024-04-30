Кутуз о гонке бомбардиров МФЛ-5: «Я всегда ставил на это большие цели. Но в этом сезоне цель другая – выиграть Медиалигу»

Теги Ираклий Логуа Илья Мазуров Амкал Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Медиафутбол

Кутуз рассказал, кого он считает главными конкурентами в гонке бомбардиров МФЛ-5.

– В прошлом сезоне Мазур обогнал тебя в бомбардирской гонке. Сейчас ты снова разогнался...

– Я всегда ставлю перед собой большие цели на бомбардиров. Всегда хотел выигрывать в этой гонке. Но в этом сезоне цель другая – выиграть МФЛ.

Хочется максимально помогать команде. Если будет возможность – я отдам пас или ударю. Нет такого, что я должен кровь из носу забить больше всех.

В этом году задача выиграть. Пока совокупность этих вещей складывается: получается забивать, команда побеждает. Надеюсь, что так и продолжится.

– Кто твои главные конкуренты в бомбардирской гонке?

– Думаю, всем понятно, что это Мазур и Логуа. Это, наверное, два человека, с которыми я буду куваться за первую строчку. Шакир, кстати, тоже очень классно начал сезон, – заявил форвард ФК «10» в интервью корреспонденту Sports Степану Кашинцеву.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий