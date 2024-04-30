Кутуз о гонке бомбардиров МФЛ-5: «Я всегда ставил на это большие цели. Но в этом сезоне цель другая – выиграть Медиалигу»

Кутуз рассказал, кого он считает главными конкурентами в гонке бомбардиров МФЛ-5.

– В прошлом сезоне Мазур обогнал тебя в бомбардирской гонке. Сейчас ты снова разогнался...

– Я всегда ставлю перед собой большие цели на бомбардиров. Всегда хотел выигрывать в этой гонке. Но в этом сезоне цель другая – выиграть МФЛ.

Хочется максимально помогать команде. Если будет возможность – я отдам пас или ударю. Нет такого, что я должен кровь из носу забить больше всех.

В этом году задача выиграть. Пока совокупность этих вещей складывается: получается забивать, команда побеждает. Надеюсь, что так и продолжится.

– Кто твои главные конкуренты в бомбардирской гонке?

– Думаю, всем понятно, что это Мазур и Логуа. Это, наверное, два человека, с которыми я буду куваться за первую строчку. Шакир, кстати, тоже очень классно начал сезон, – заявил форвард ФК «10» в интервью корреспонденту Sports Степану Кашинцеву.