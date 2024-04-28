Товмасян: «Гол Кутуза лучше. 500к еще улетели»

Эрик Товмасян считает гол Кутуз лучше своего.

– После гола в 1-м тайме за « », написал, что его 500к за лучший гол улетели.

– Появился конкурент – не улетели еще на 100%. Но я думаю, гол Кутуза лучше. Это намного сложнее – через себя и в 9 – браво.

– Что у тебя было в голове перед ударом?

Я сразу хотел бить. Я на тренировках бью – не летит. Оставил на игру, значит. Это удача и мастерство вкупе, – сказал защитник «Амкала» в интервью корреспонденту Sports Фирузу Анвари.