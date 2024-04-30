Баста об Акинфееве в Медиалиге: «Мы бы плакали от счастья, если бы Игорь вышел хотя бы на 10 минут за СКА»

Василий Вакуленко рассказал, что очень хотел бы видеть Игоря Акинфеева в СКА.

– Какие ваши любимые игроки в ЦСКА?

– Не могу выделить кого‑то. Все те, кто входит в команду, являются особыми людьми для нас, болельщиков. Поддерживаю отношения с теми футболистами, с кем знаком лично. Конечно, для нас легенда – это Игорь Акинфеев. Лично для меня это большая фигура как в спорте, так и в жизни.

– Реально ли привести в Медиалигу Акинфеева в качестве игрока СКА, например?

– Я не знаю. Конечно, это была бы мечта – собрать всех армейцев. Если бы Игорь ради удовольствия, ради фанатов вышел хотя бы минут на 10 в воротах за СКА… Я думаю, мы бы все тут просто плакали от счастья, были бы безумно рады. Всему свое время, все может быть. Глушакова как экс‑игрока СКА тоже хотелось бы привести к нам, – заявил президент СКА.