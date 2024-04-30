Баста об Акинфееве в Медиалиге: «Мы бы плакали от счастья, если бы Игорь вышел хотя бы на 10 минут за СКА»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия СКА Ростов Денис Глушаков Василий Вакуленко Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Вакуленко рассказал, что очень хотел бы видеть Игоря Акинфеева в СКА.

– Какие ваши любимые игроки в ЦСКА?

– Не могу выделить кого‑то. Все те, кто входит в команду, являются особыми людьми для нас, болельщиков. Поддерживаю отношения с теми футболистами, с кем знаком лично. Конечно, для нас легенда – это Игорь Акинфеев. Лично для меня это большая фигура как в спорте, так и в жизни.

– Реально ли привести в Медиалигу Акинфеева в качестве игрока СКА, например?

– Я не знаю. Конечно, это была бы мечта – собрать всех армейцев. Если бы Игорь ради удовольствия, ради фанатов вышел хотя бы минут на 10 в воротах за СКА… Я думаю, мы бы все тут просто плакали от счастья, были бы безумно рады. Всему свое время, все может быть. Глушакова как экс‑игрока СКА тоже хотелось бы привести к нам, – заявил президент СКА.

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8 комментариев
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Вижу новость про Басту и СКА, пишу: Вася, иди на…
Никто тебе не простит уничтожение клуба
+18
0
+18
мы бы плакали от счастья если бы ты оставил СКА в покое
+13
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+13
Ответ StHappyOne
Вижу новость про Басту и СКА, пишу: Вася, иди на… Никто тебе не простит уничтожение клуба
Согласен уничтожил профессиональный ФК, превратил в клоунов, а люди надеялись! Я думаю Игорь это понимает, и даже на секундочку ☝️ не выйдет, чтобы баста хайпанул
+8
0
+8
Вася, просыпайся - ты обоссался)
+2
0
+2
Ответ buddha161
Вася, просыпайся - ты обоссался)
А он и не спит 😅
+2
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+1
Если Акинфеев выйдет за какой-то другой клуб кроме ЦСКА, то это скорее всего будут ветераны ЦСКА
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