«Не может команда хорошего уровня пропускать такие мячи». Осколков о первом голе FC Bus

Альберт Осколков высказался после игрыл 2Drots – FC Bus.

Матч состоялся в рамках 2-го тура Winline Медиалиги. 2Drots обыграли команду Алана Гатагова (6:2).

«Мы хорошо начали игру, контролировали ее ход и получили гол. Разрезающая передача от Гатагова – он одной передачей разрезал всю нашу заднюю линию.

Не может команда хорошего уровня пропускать такие мячи.

При счете 3:1 тоже самое. Спокойно контролируем ситуацию, какой-то прострел и игра рукой. Ну мы с Викторычем [Кузнецовым] замучались уже. У нас каждую игру ребята играют рукой, нам ставят пенальти. Тяжело такие моменты переносить.

Но мы благодарны ребятам за то, что потом они нарастили темп игры. Видно, что они готовы физически. И спокойно довели игру до ума, что и должно было быть», – заявил тренер 2Drots.

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