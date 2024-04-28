«Фразы «дурачок», «давай, повнимательнее» – фигня. Я дурачок, он дурачок – все нормально». Судья матча «Титан» – «Рома» о претензиях игроков

Рефери Владимир Воробьев оценил свою работу на матче «Титан» – «Рома».

– Насколько тяжелый был сегодня матч?

– Тяжелый матч был, хороший – покувались мужики.

– Обе команды высказывали недовольство вами во время матча.

– Мужики держали себя в руках, не переходили на личности. Дай бог, чтобы так весь сезон проходил. Фразы «дурачок», «давай, повнимательнее» – это все фигня. Я дурачок, он дурачок – все нормально.

– Насколько оцените свою работу сегодня?

– Сегодня не очень понравилось, честно скажу. В центре фол пропустил, после этого момента был гол, поэтому не очень понравилось, – рассказал Воробьев в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

«Титан» обыграл «Рому» в матче 2-го тура Winline Медиалиги (3:2).

В первом тайме защитник «Титана» Сергей Шустиков забил гол в свои ворота. После просмотра видеоповтора гол был отменен из-за фола в атаке игрока «Ромы». Об этом эпизоде рассказывал Воробьев выше.