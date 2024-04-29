Шама о том, что «Рома» отыгралась с 0:2: «Помню, с Basement 3:0 вел и 3:3 сыграл. Там я напортачил с заменами»

Шамиль Курбанов объяснил, почему «Титан» упустил преимущество в матче с «Ромой».

– Вели 2:0, почему отдали преимущество?

– Так бывает. Опять «Рома». Помню, с Basement 3:0 вел и 3:3 сыграл. Там, конечно, я напортачил с заменами. Не напортачил, дал всем поиграть.

Сейчас вели 2:0, все получалось. Делали все, что готовили по плану игры. Просто сейчас нет слабых команд. Любая команда может забрать инициативу. Просто за счет единоборств. Они переключились, забрали единоборства, стали чуть увереннее с мячом, а мы стали неуверенными.

2:0 – не результат. Один забили в раздевалку, сразу получили второй, еще какая-то острота. Уверенность пропадает. Молодцы, что не бросили играть. Видно было, что поломалась игра, ничего не получалось. Выстояли и забили.

По такой игре победа должна быть более убедительная, при все уважении к « ». Но тем и прекрасен футбол. «Рома» – молодцы, свое выдавили. Я понимал, какая угроза у них есть в атаке.

Тяжелый матч с «Родиной», сейчас – с «Ромой». Дальше будет легче. Голы забиваем, уверенность приходит. Нормально, – рассказал главный тренер «Титана» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

« » обыграл «Рому» в матче 2-го тура (3:2). По ходу матче «Рома» отыгралась со счета 0:2, но в конце пропустила третий.