«Мы не хотим все это превращать в цирк». DMedia не подпишет Тумиловича

Геннадий Тумилович не перейдет в DMedia.

– Геннадий Тумилович хочет в Медиалигу. Готовы ли пригласить его в ?

– Как личность – он топ, вопросов нет. Был топовым вратарем сборной Беларуси. Но у нас немножко другая история. У нас играет Сеня Забродский. Наша цель – помочь ему вернуться в большой футбол. Своей игрой он доказывает, что он классный вратарь. Поэтому, по-спортивному – нет.

– А на один матч? Или тренером вратарей? Ведь если Тумилович будет представлять вас представлять на конференциях, это будет разрыв.

– У нас подход такой: все тренируются, все посещают тренировки. Исходя из того, как футболисты тренируются и играют, они попадают в состав.

Будет совершенно неправильно, если мы будем делать такой трансфер. Ты не поверишь, насколько много белорусских блогеров с огромной аудиторией хотели к нам, но мы не хотим все это превращать в цирк. Мы и так как можем привлекаем к себе внимание, – рассказал в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалева президент клуба Платон Дмитриев.

DMedia – медиафутбольный клуб из Беларуси.

Ранее 52-летний Тумилович написал, что хотел бы сыграть в .