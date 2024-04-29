«Матч сборных России и Медиалиги будет полезен для футбола. Мы не услышали, что он не состоится. Подготовим предложение». Кортава ответил Митрофанову

Дмитрий Кортава ответил на высказывание Максима Митрофанова о матче сборных.

– Генсек РФС Митрофанов ответил на твой пост с предложением сыграть сборной России со сборной МФЛ, что у Медиалиги вряд ли найдутся деньги.

– Максим Львович тонко чувствует, что происходит. Я не знаю, почему многие отреагировали негативно. Мы же не услышали, что такого не будет. Он четко сказал: «У Медиалиги нет таких денег. Если есть, скажите сколько». Вопрос – сколько. Мы, конечно, будем готовить предложение.

– Есть ли примерная цифра?

– Я не хочу апеллировать абсолютными цифрами. Хочется разбить эту цифру на то, что мы могли бы дать. Хочется быть полезными для футбола в стране. На мой взгляд, игра сборной России против сборной МФЛ в определенный момент при определенных обстоятельствах, которые мы должны создать, будет полезной для футбола. Будет точно интересно.

– В чем главный плюс игры со сборной МФЛ, нежели рядовой товарищеский матч сборной сейчас?

– Нельзя сказать, что это рядовые товарищеские игры – для сборной важно играть международные игры. Когда ты играешь за сборную, там нет товарищеских матчей. Надевать майку национальной сборной – это особая честь.

С точки зрения интереса, понятно, что пока еще рано. Но я уверен, что мы сделаем все, чтобы сборная Медиалиги сыграла со сборной России.

– Карпин все время отшучивается на такие вопросы. Ты не считаешь, что в условиях изолированности футбола в России сборная боится играть с Медиалигой, чтобы не повысить уровень давления?

– Я думаю, в данный момент самое большое внешнее давление на игроков, и уровень стресса, который будет на них направлен перед нашей игрой, будет именно против команды сборной МФЛ. Это будет другое давление, потому что они будет понимать, что никак нельзя проиграть.

С точки зрения спортивной тренировки – это круто. Сборная попадет под уникальное давление, которое в товарищеских матчах тяжело выдумать. Самый главный вопрос для : сможет ли сборная МФЛ оказать спортивное давление на игроков команды, – рассказал технический директор в интервью корреспонденту Спортса Степану Кашинцеву.