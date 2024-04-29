«Матч сборных России и Медиалиги будет полезен для футбола. Мы не услышали, что он не состоится. Подготовим предложение». Кортава ответил Митрофанову

Теги Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Максим Митрофанов Дмитрий Кортава Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Дмитрий Кортава ответил на высказывание Максима Митрофанова о матче сборных.

– Генсек РФС Митрофанов ответил на твой пост с предложением сыграть сборной России со сборной МФЛ, что у Медиалиги вряд ли найдутся деньги.

– Максим Львович тонко чувствует, что происходит. Я не знаю, почему многие отреагировали негативно. Мы же не услышали, что такого не будет. Он четко сказал: «У Медиалиги нет таких денег. Если есть, скажите сколько». Вопрос – сколько. Мы, конечно, будем готовить предложение.

– Есть ли примерная цифра?

– Я не хочу апеллировать абсолютными цифрами. Хочется разбить эту цифру на то, что мы могли бы дать. Хочется быть полезными для футбола в стране. На мой взгляд, игра сборной России против сборной МФЛ в определенный момент при определенных обстоятельствах, которые мы должны создать, будет полезной для футбола. Будет точно интересно.

– В чем главный плюс игры со сборной МФЛ, нежели рядовой товарищеский матч сборной сейчас?

– Нельзя сказать, что это рядовые товарищеские игры – для сборной важно играть международные игры. Когда ты играешь за сборную, там нет товарищеских матчей. Надевать майку национальной сборной – это особая честь.

С точки зрения интереса, понятно, что пока еще рано. Но я уверен, что мы сделаем все, чтобы сборная Медиалиги сыграла со сборной России.

– Карпин все время отшучивается на такие вопросы. Ты не считаешь, что в условиях изолированности футбола в России сборная боится играть с Медиалигой, чтобы не повысить уровень давления?

– Я думаю, в данный момент самое большое внешнее давление на игроков, и уровень стресса, который будет на них направлен перед нашей игрой, будет именно против команды сборной МФЛ. Это будет другое давление, потому что они будет понимать, что никак нельзя проиграть.

С точки зрения спортивной тренировки – это круто. Сборная попадет под уникальное давление, которое в товарищеских матчах тяжело выдумать. Самый главный вопрос для Карпина: сможет ли сборная МФЛ оказать спортивное давление на игроков команды, – рассказал технический директор Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Степану Кашинцеву. 

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5 комментариев
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А вообще интересно, а взрослые люди реально смотрят медиафутбол? Или это исключительно на подростков рассчитано? Ну вот не могу представить, чтобы взрослый человек сел перед телевизором и начал смотреть этот футбольный Дом-2...
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🤡
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Теперь я знаю, куда уехал цирк
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На безрыбье и рак рыба
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Ответ abdulkaderkeita
А вообще интересно, а взрослые люди реально смотрят медиафутбол? Или это исключительно на подростков рассчитано? Ну вот не могу представить, чтобы взрослый человек сел перед телевизором и начал смотреть этот футбольный Дом-2...
А мне еще интересно, вообще эта тема, поп мма и медиа футбол, это только в снг такой феномен или по всему миру замеры с ума сходят?
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