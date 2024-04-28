«Надо было поднимать градус игры, мы сделали это». Президент «Тандема» о потасовке с Сосланом Гатаговым

Теги Сослан Гатагов Амкал Winline Медиалига ФК Тандем Медиафутбол

Александр Кобылянский рассказал о стычке с Сосланом Гатаговым.

Во время матча 2-го тура Winline Медиалиги на бровке произошла потасовка между президентом «Тандема» и главным тренером «Амкала» 

«Сослан подошел к моему игроку и начал его касаться. Некрасиво. Я такие темы не приемлю.

Мы пересмотрели момент, где я якобы подножку сделал – я никого не касался. Может быть интуитивно перехватывал мяч. Не могу сейчас разобрать, все в эмоциях.

Сослан делал это целенаправленно. У меня нет к нему предубеждений. Но так делать нельзя.

Думаю, надо было поднимать градус игры, мы сделали это. Все получилось», – рассказал президент «Тандема» в интервью корреспонденту Спорста Фирузу Анвари.

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