«Амкал», Reality и «Броуки» приедут на турнир в Астану в январе 2023-го. С 2Drots ведутся переговоры

Руководитель SD Family Дидар Сыдыкбек назвал несколько команд, которые приедут на турнир в Астану в январе 2023 года.

, и приедут в Казахстан в январе.

С 2Drots переговоры идут, пока вроде все нормально. Как обещал, в Казахстане зимой будет жарко», – написал Дидар в телеграм-канале «Футбольная жизнь SD».

Напомним, что ранее Дидар анонсировал медиафутбольный турнир между командами из стран СНГ.

Дидар Сыдыкбек проведет медиафутбольный турнир между командами из стран СНГ