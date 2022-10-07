«Амкал», Reality и «Броуки» приедут на турнир в Астану в январе 2023-го. С 2Drots ведутся переговоры
Руководитель SD Family Дидар Сыдыкбек назвал несколько команд, которые приедут на турнир в Астану в январе 2023 года.
«Амкал», «Броуки» и Reality приедут в Казахстан в январе.
С 2Drots переговоры идут, пока вроде все нормально. Как обещал, в Казахстане зимой будет жарко», – написал Дидар в телеграм-канале «Футбольная жизнь SD».
Напомним, что ранее Дидар анонсировал медиафутбольный турнир между командами из стран СНГ.
Дидар Сыдыкбек проведет медиафутбольный турнир между командами из стран СНГ
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