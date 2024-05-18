«Нас когда-то прорвет, я надеюсь». Каряка о низкой результативности «Родины Медиа»
Андрей Каряка объяснил, почему «Родина Медиа» часто играет вничью.
– Почему «Родина Медиа» так много играет вничью в этом сезоне?
– Сегодня необязательная ошибка привела к пенальти. По игре, первый тайм – надо отдать должно соперникам, очень неплохо играли, но мы выдержали и забили гол. Во втором [тайме] полегче чуть-чуть было. Такая игра, непростая.
– Почему «Родина Медиа» мало забивает?
– Нас когда-то прорвет, я надеюсь.
– Есть проблема с реализацией?
– Есть, конечно. В первых двух турах мы забили ноль голов. Сейчас хотя бы в двух играх хотя бы по два забиваем. Надеюсь, прорвет.
– Тут только терпеть и ждать, когда прорвет?
– Надо тренироваться: работать, работать. Ничего нового, – рассказал главный тренер «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.
«Родина Медиа» в четырех турах трижды сыграла вничью, забив 4 гола.