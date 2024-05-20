Жека об отсутствии 2Drots на МКС: «На этом турнире началась наша история как команды. Не может быть положительных эмоций из-за пропуска настолько значимого турнира»

Жека 2Drots высказался о том, что 2Drots не сыграют на МКС-2024.

Ранее стало известно, что 2Drots не примут участие в новом розыгрыше Московского Кубка Селебрити.

– Стало известно, что вы не сыграете на МКС. Кажется, что ты и команда расстроились…

– Это турнир, на котором началась наша футбольная история как команды. Не может быть положительных эмоций из-за того, что мы пропускаем настолько значимый турнир.

Это реально крутая история, в которой хотелось участвовать. Тем более в том формате, который будет сейчас. Естественно, мы все расстроились. К сожалению, мы заложники ситуации.

– Причина – это то, что ваш титульный спонсор против?

– Тут не могу разглашать.

– Вы переживаете из-за того, что медиафутбол может разделиться на две группы: те, кто играет в Медиалиге, и те, кто по каким-то причинам не смогут там играть?

– Возможно, лед растает на верхушках, и все станет хорошо, как было раньше. Остается только надеяться и верить в это. Надеюсь, что не будет никаких разделений и будет меньше запретов. Остается только в это верить.

Это действительно важно, чтобы все команды могли принимать участие. У нас не так много турниров: только Медиалига и МКС. Везде хочется играть, – заявил президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.