«Выругался, хотел уйти со стадиона, но меня кто-то остановил и сказал, что чистая рука была в той штрафной, забрезжила надежда». Главный тренер Fight Nights Смирнов о матче с «Родиной Медиа»

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Дмитрий Смирнов предположил, что его на бровке не хватило команде.

В матче с «Родиной Медиа» Дмитрий Смирнов находился на трибуне, потому что отбывал дисквалификацию.

– Сегодня вы отбывали дисквалификацию и находились на трибуне. Насколько это тяжело?

– Новая практика для меня. Тяжеловато. Хочется быть поближе, но совсем близко трибуна. Думаю, что команде немножко не хватило этих эмоций. Обычно мы более эмоциональны, играем с драйвом. Может быть меня где-то им не хватило. Хотя считаю, что напарник Саныч очень хорошо справился.

– За 19 секунд до конца матча в ваши ворота влетел бонусный мяч. Какие мысли были в этот момент?

– Непечатные, наверное (смеется). Выругался очень сильно. Хотел уйти со стадиона, но меня кто-то остановил и сказал, что чистая рука была в той штрафной, забрезжила надежда, хотя я уже хотел идти в раздевалку, – рассказал главный тренер Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

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