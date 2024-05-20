«Тут меньше ######». Баста сравнил профессиональный и медийный футбол
Баста рассказал, в чем разница между профессиональным и медийным футболом.
– Спустя несколько матчей в Медиалиге вы уже чувствуете разницу между профессиональным футболом и медиафутболом?
– Меньше ###### (трудностей).
– В чем именно? Бюрократических?
– Да в целом. Все легко, просто и без сложностей.
– Вам тут нравится?
– Конечно! Я бы тут не был, если бы не нравилось. Я же не сумасшедший.
– Команда выглядит пока не лучшим образом...
– Команда выглядит замечательно, пока просто игра не получается. Люди только собрались.
– Нужно просто время?
– Время. Кажется, что от тебя, как от человека, который что-то понимает в футболе, странно слышать такие вопросы. Но, да. Нужно время, – заявил президент СКА в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.
После пяти туров в МФЛ-5 СКА находится на последнем месте в группе А.