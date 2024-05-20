«Тут меньше ######». Баста сравнил профессиональный и медийный футбол

Теги СКА Ростов брань Василий Вакуленко Winline Медиалига Медиафутбол

Баста рассказал, в чем разница между профессиональным и медийным футболом.

– Спустя несколько матчей в Медиалиге вы уже чувствуете разницу между профессиональным футболом и медиафутболом?

– Меньше ###### (трудностей).

– В чем именно? Бюрократических?

– Да в целом. Все легко, просто и без сложностей.

– Вам тут нравится?

– Конечно! Я бы тут не был, если бы не нравилось. Я же не сумасшедший.

– Команда выглядит пока не лучшим образом...

– Команда выглядит замечательно, пока просто игра не получается. Люди только собрались.

– Нужно просто время?

– Время. Кажется, что от тебя, как от человека, который что-то понимает в футболе, странно слышать такие вопросы. Но, да. Нужно время, – заявил президент СКА в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

После пяти туров в МФЛ-5 СКА находится на последнем месте в группе А.

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6 комментариев
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Лекго и просто утопить СКА в этом г, лишив профессионального статуса. Это каким лицемерным ###### надо быть. Он даже вины своей не чувствует, #####.
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Убил команду, и теперь весь такой на расслабоне, без трудностей. Молодец, чё...
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была команда и нет команды. "все замечательно"
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Задание на сегодня - какое слово синоним "трудности" зашифровано под #######? Крутите барабан.
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#####, ######, ####!!!
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Ответ football.in.kg
Задание на сегодня - какое слово синоним "трудности" зашифровано под #######? Крутите барабан.
откройте букву "е"
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