Камил Гаджиев предложил альтернативный вариант гонораров за бой Райзена и Укола: 2,5 миллиона Райзену, 1,25 миллиона Уколу и 1,25 миллиона победителю бонусом

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Камил Гаджиев высказался о возможных гонорарах Райзена и Укола за бой.

Ранее президент Fight Nights предлагал разделить общий призовой фонд боя в 5 миллионов на две части: 4 миллиона получает победитель, 1 миллион – проигравший.

«Укол ответил. Он неплох в плане прокачки и логики. Он заявил: «Я же не вызывался никому харю набивать – мне хотят набить. В таком случае будьте добры заплатить».

Как было бы справедливо: половину от бюджета в размере 5 миллионов рублей должен получить Райзен – это 2,5 миллиона. Артем – уже более раскрученная единица в плане боев. Половину из оставшихся 2,5 миллионов я бы отдал Уколу – это 1,25 миллиона.

Оставшаяся часть бюджета: 1,25 миллиона – это бонус победителю. В случае победы Укола сам Укол и Райзен получат по 2,5 миллиона рублей. Если же победит Райзен – 3,75 миллиона получит Артем, а 1,25 миллиона – Укол. Думаю, что бой приобретает реальные очертания», – заявил Гаджиев.

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