«Титан» переведет призовые за звание лучшей команды 5-го тура Winline МФЛ девочке Лилии

«Титан» признан лучшей командой пятого тура МФЛ-5.

В пятом сезоне Winline Медиалиги по итогам каждого тура выбирается лучшая команда, которая получает денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

В 5-м туре лучшей командой признали «Титан», который разгромил СКА (5:1).

Президент «Титана» Александр Зуев заявил, что призовые пойдут на помощь девочке Лилии, которая борется с болезнью.

Ранее FC Bus приняли такое же решение и перевели деньги на оплату лечения Лилии.