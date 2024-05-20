«Титан» переведет призовые за звание лучшей команды 5-го тура Winline МФЛ девочке Лилии

Теги деньги Winline Медиалига ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

«Титан» признан лучшей командой пятого тура МФЛ-5.

В пятом сезоне Winline Медиалиги по итогам каждого тура выбирается лучшая команда, которая получает денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

В 5-м туре лучшей командой признали «Титан», который разгромил СКА (5:1).

Президент «Титана» Александр Зуев заявил, что призовые пойдут на помощь девочке Лилии, которая борется с болезнью.

Ранее FC Bus приняли такое же решение и перевели деньги на оплату лечения Лилии.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий