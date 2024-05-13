2Drots сыграют с «Деньгами Рокетов» на большом поле «Москвича» 19 мая, «ЧП» и «Народная встретятся на «Петровском» 18-го. Расписание 5-го тура МФЛ
Winline Медиалига опубликовала расписание 5-го тура.
Медиалига
5-й тур
18 мая, суббота
«Родина Медиа» – Fight Nights – 11:30
«Тандем» – DMedia – 14:30
«Эгриси» – «Матч ТВ» – 17:30
«Чисто Питер» – «Народная Команда» – 19:00
19 мая, воскресенье
Lotus – FC Bus – 11:00
GOATS – «Кони» – 14:00
2Drots – «Деньги Рокетов» – 18:00
«Титан» – СКА – 21:00
Матчи 2Drots – «Деньги Рокетов» и «Титан» – СКА пройдут на большом поле «Москвича».
«Чисто Питер» и «Народная Команда» сыграют в Санкт-Петербурге на «Петровском».
Все остальные игры состоятся на малом поле «Москвича».
Тур пропускают «Амкал», ФК «10», «Броуки», «Рома».
Примечание: время начало матчей – московское