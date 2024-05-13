2Drots сыграют с «Деньгами Рокетов» на большом поле «Москвича» 19 мая, «ЧП» и «Народная встретятся на «Петровском» 18-го. Расписание 5-го тура МФЛ

Winline Медиалига опубликовала расписание 5-го тура.

Медиалига

5-й тур

18 мая, суббота

«Родина Медиа» – Fight Nights – 11:30

«Тандем» – DMedia – 14:30

«Эгриси» – «Матч ТВ» – 17:30

«Чисто Питер» – «Народная Команда» – 19:00

19 мая, воскресенье



Lotus – FC Bus – 11:00

GOATS – «Кони» – 14:00

2Drots – «Деньги Рокетов» – 18:00

«Титан» – СКА – 21:00

Матчи 2Drots – «Деньги Рокетов» и «Титан» – СКА пройдут на большом поле «Москвича».

«Чисто Питер» и «Народная Команда» сыграют в Санкт-Петербурге на «Петровском».

Все остальные игры состоятся на малом поле «Москвича».

Тур пропускают «Амкал», ФК «10», «Броуки», «Рома».

Примечание: время начало матчей – московское