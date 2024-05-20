Алан Гатагов может находиться на бровке в 6-м туре МФЛ-5. Об этом сообщил Дмитрий Кортава

Дмитрий Кортава заявил, что Алан Гатагов может быть на бровке в 6-м туре МФЛ-5.

Ранее КДК дисквалифицировал Алана Гатагова на 2 игры за его поведение в матче против ФК «10».

Президент «Титана» Александр Зуев попросил руководство МФЛ допустить Алана Гатагова на бровку в матче 6-го тура МФЛ-5. Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев выступил против этого предложения.

«После удаления за не дисциплинарное поведение – игрок, тренер, президент и так далее не может следующую игру быть на бровке!

Со следующего тура Алан на бровке может быть. Через тур – сможет сыграть.

С уважением, ваша Мафия», – написал технический директор Winline Медиалиги.