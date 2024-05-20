Алан Гатагов может находиться на бровке в 6-м туре МФЛ-5. Об этом сообщил Дмитрий Кортава

Теги Алан Гатагов Дмитрий Кортава Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев ЛФК «Титан» Александр Зуев FC Bus Медиафутбол

Дмитрий Кортава заявил, что Алан Гатагов может быть на бровке в 6-м туре МФЛ-5.

Ранее КДК дисквалифицировал Алана Гатагова на 2 игры за его поведение в матче против ФК «10».

Президент «Титана» Александр Зуев попросил руководство МФЛ допустить Алана Гатагова на бровку в матче 6-го тура МФЛ-5. Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев выступил против этого предложения.

«После удаления за не дисциплинарное поведение – игрок, тренер, президент и так далее не может следующую игру быть на бровке!

Со следующего тура Алан на бровке может быть. Через тур – сможет сыграть.

С уважением, ваша Мафия», – написал технический директор Winline Медиалиги.

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