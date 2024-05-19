Нарзиев о причинах поражений Lotus: «Психология в медиафутболе сложнее, чем в ФНЛ. В Медиалиге футболисты психологически ломаются так, как не ломаются в проффутболе»

Главный тренер Lotus назвал причину поражений его команды.

– Вы играли в большинстве всю игру, но опять не удалось забить. В чем видите причину?

– У меня нет на это объяснения. Мы всю тренировку прорабатывали линию атаки. Миллиард моментов, но пацаны просто не могут попасть.

У меня самые лучшие нападающие: Старостин, Фима, Зюкин. Они в лиге самые сильные. Я им на прошлой игре сказал: «Езжайте в церковь, мечети». Это футбол. Так бывает.

Я после удаления сказал, что нам надо забивать. Не сказать, что мы плохо играли. Они из своей штрафной не выходили.

«Бас» с победой! Они бились, боролись. Будем снова готовиться, давать акцент на атаку.

– Есть ли претензии к игрокам?

– Нет. Месси, Роналду не забивают пенальти. Когда такие великие не забивают, это же все психология.

Пока что мы не можем справиться с психологией медиафутбола. Она сложнее, чем в ФНЛ, во Второй лиге. Как в футболисты ломаются, так не ломаются в проффутболе.

Единственная наша проблема – мы психологически не готовы играть, забивать. Все придет с опытом, – рассказал главный тренер Lotus корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, Lotus проиграл (0:0, 4:5 Б) FC Bus в серии буллиталити. Команда не забила ни одного мяча за групповой этап. Lotus расположился на последнем месте группы Б c одним очком.