«Злой Гатагов врезал по забору, он отлетел в нашу сторону. Уткин сказал: «Если бы меня задело, за ним бы уже ехала реанимация». SMM-менеджер «Эгриси» Ларионов о работе с Василием

SMM-менеджер «Эгриси» Кирилл Ларионов поделился воспоминаниями о Василии Уткине.

«О Василии Уткине я знаю с детства. Я очень люблю играть в фифу и застал части, в которых он комментировал. Как же сильно удивила фраза: «Что тут скажешь – мимо. Мимее не бывает».

Конечно, я волновался перед встречей с Василием. Хотя я работаю в «Эгриси» с марта 2023-го, нам удалось пообщаться только в августе. Сказал ему, что добираюсь до тренировок «Эгриси» три часа. Он ответил: «Поближе место найти не мог?»

Чаще всего мы общались через звонки. Это были очень короткие разговоры. Каждый раз, когда мне звонил Василий, я думал, что где-то накосячил. Однажды меня так выгнали с пары на физмате. Василий позвонил – конечно, я вышел. Оказалось, что нужно подготовить пост об уходе из команды Артемия Пономарева. Вернувшись в кабинет, услышал от преподавателя: «Соберите вещи и покиньте кабинет, раз вы такой занятой».

Самая памятная история, связанная с Василием, случилась в третьем сезоне Медиалиги. Перед нашим матчем играл FC Bus. Они проиграли. Мы с Василием стояли на бровке, а навстречу шел злой Алан Гатагов. Он врезал по металлическому забору (тот стоял совсем рядом) ногой, и забор отлетел в нашу сторону. Я спрашиваю у Васи: «Вас не задело?» – «Если бы меня задело, то за ним бы уже ехала реанимация».

Я учился у него. В начале 2024-го мы играли первую товарку, против «Родины Медиа», а Василий не смог приехать. И так вышло, что после матча ему никто не сообщил счет.

Босс написал: «Кирилл, срочно позвони мне по телефону». Удивительно, что работая почти год в «Эгриси», я не обзавелся его телефоном. Я начал бегать по манежу «Спартака» в поиске номера. Но босс набрал меня быстрее.

Я поднял трубку и услышал: «Ну что, Кирилл, наконец-то у тебя появился мой номер?» Сразу извинился перед Василием и сказал, что побоялся его беспокоить спамом о разгроме. Он ответил: «Кирилл, никогда не бойся что-то делать. Жизнь так коротка».

После этого разговора я стал меньше бояться совершить ошибку. За что буду вечно ему благодарен», – рассказал SMM-менеджер «Эгриси».

«Вася сказал: «Ты неправ. Но я впрягусь». Люди «Эгриси» вспоминают жизнь с Уткиным