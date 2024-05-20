«Прямые оскорбления судей – это не медиафутбол». Мусагалиев против предложения Зуева о допуске Алана Гатагова на бровку в 6-м туре МФЛ-5

Теги Алан Гатагов Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев ЛФК «Титан» Александр Зуев FC Bus Медиафутбол

Азамат Мусагалиев заявил, что он не согласен с предложением Александра Зуева.

Ранее КДК дисквалифицировал Алана Гатагова на 2 игры за его поведение в матче против ФК «10».

Президент «Титана» Александр Зуев попросил руководство МФЛ допустить Алана Гатагова на бровку в матче 6-го тура МФЛ-5.

«Не могу серьезно относиться к подобным заявлениям от человека, который дал деньги Вульфу снимать пранки в 2024 году.

А если серьезно, то мы данное предложение категорически осуждаем. Прямые и откровенные оскорбления судей – это не медиафутбол.

У всего должна быть грань, а правила должны соблюдаться. До хорошего это не доведет», – написал президент ФК «10».

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