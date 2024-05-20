Александр Зуев просит руководство МФЛ допустить Алана Гатагова на бровку в матче «Титан» – FC Bus. Президент FC Bus дисквалифицирован на два матча

Теги Алан Гатагов Дмитрий Кортава Winline Медиалига Николай Осипов ЛФК «Титан» Александр Зуев FC Bus Медиафутбол

Александр Зуев просит допустить Алана Гатагова на матч «Титан» – FC Bus.

Ранее КДК дисквалифицировал Алана Гатагова на 2 игры за его поведение в матче против ФК «10».

«Уважаемая лига, Дима Кортава, Николай Осипов. В преддверии матча против FC Bus хочу попросить вас допустить Алана Маратовича до бровки его команды.

Мы все за развитие медиафутбола, а Алан и есть медиафутбол. Нам всем не хватало Алана в костюме в прошлом туре!» – написал президент «Титана».

Напомним, Гатагов пока отбыл только один матч дисквалификации, в котором FC Bus в меньшинстве обыграл Lotus (0:0, 5:4 по буллиталити).

«Титан» и FC Bus встретятся в шестом туре пятого сезона Winline Медиалиги.

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