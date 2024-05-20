Александр Зуев просит руководство МФЛ допустить Алана Гатагова на бровку в матче «Титан» – FC Bus. Президент FC Bus дисквалифицирован на два матча

Александр Зуев просит допустить Алана Гатагова на матч «Титан» – FC Bus.

Ранее КДК дисквалифицировал Алана Гатагова на 2 игры за его поведение в матче против ФК «10».

«Уважаемая лига, Дима Кортава, Николай Осипов. В преддверии матча против FC Bus хочу попросить вас допустить Алана Маратовича до бровки его команды.

Мы все за развитие медиафутбола, а Алан и есть медиафутбол. Нам всем не хватало Алана в костюме в прошлом туре!» – написал президент «Титана».

Напомним, Гатагов пока отбыл только один матч дисквалификации, в котором FC Bus в меньшинстве обыграл Lotus (0:0, 5:4 по буллиталити).

«Титан» и FC Bus встретятся в шестом туре пятого сезона Winline Медиалиги.