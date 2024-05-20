«#######. Решил добавить медийности, чтобы у нас сладкой жизни не было». Каджая об удалении Дуба в матче FC Bus – Lotus

Георгий Каджая высказался о красной карточке Дуба в матче FC Bus – Lotus.

В 5-м туре пятого сезона Winline Медиалиги FC Bus в меньшинстве обыграл Lotus(0:0, 5:4 по буллиталити). Форвард FC Bus Дуб получил красную карточку на первой минуте матча.

– Насколько тяжело при такой жаре играть?

– Не то, что по жаре тяжело. Просто Дуб ####### (идиот). А так нормально! Играем в свой привычный футбол, у нас легко не бывает.

Чтобы у нас сладкой жизни не было, Дуб решил добавить чуть-чуть медийности и удалиться на первой минуте. ####### (Идиот), Дуб! – заявил защитник FC Bus в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.