«Тандем» играет с DMedia на «Москвиче» в 5-м туре Медиалиги

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«Тандем» и DMedia встречаются в 5-м туре Winline МФЛ.

18 мая, суббота

«Тандем» – DMedia  – 4:3 (1:0, второй тайм)

Голы: 1:0 – Чередниченко (14), 2:0 – Шабичев (30), 3:0 – Рощин (31), 3:1 – Концедайлов (39), 4:1 – Родный (43), 4:3 – Драгун (45, бонусным).

Красная карточка: Макаров («Тандем»).

«Тандем» (стартовый состав):  Зириков, Тигиев, Чередниченко, Дьяков, Сакадеев, Каштанов, Бурдыкин, Шабичев, Егорушкин, Казанков, Пилиев.

DMedia (стартовый состав): Забродский, Лухвич, Ясюкевич, Ловгач, Третьяк, Рудик, Драгун, Концедайлов, Булыга, Воронков, Воробьев.

Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».

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