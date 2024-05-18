«Тандем» играет с DMedia на «Москвиче» в 5-м туре Медиалиги
«Тандем» и DMedia встречаются в 5-м туре Winline МФЛ.
18 мая, суббота
«Тандем» – DMedia – 4:3 (1:0, второй тайм)
Голы: 1:0 – Чередниченко (14), 2:0 – Шабичев (30), 3:0 – Рощин (31), 3:1 – Концедайлов (39), 4:1 – Родный (43), 4:3 – Драгун (45, бонусным).
Красная карточка: Макаров («Тандем»).
«Тандем» (стартовый состав): Зириков, Тигиев, Чередниченко, Дьяков, Сакадеев, Каштанов, Бурдыкин, Шабичев, Егорушкин, Казанков, Пилиев.
DMedia (стартовый состав): Забродский, Лухвич, Ясюкевич, Ловгач, Третьяк, Рудик, Драгун, Концедайлов, Булыга, Воронков, Воробьев.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».